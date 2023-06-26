За первые пять месяцев 2023 года специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали более 123 км самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 10-0,4 кВ. Работы проводились в 7 районах Ленинградской области.

В результате повышена надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей региона, в том числе в таких крупных населенных пунктах, как д. Верево, Щегловское с.п., д. Манушкино, д. Пудроль, д. Кукуй, п. Цвылево, д. Новоандреево, г.п. Будогощь, г. Зеленогорск, п. Тарховка.

Замена неизолированного провода на СИП – важнейшая часть работы «Россети Ленэнерго» по повышению надежности функционирования воздушных линий электропередачи и обеспечению качественного электроснабжения потребителей.

Особенность самонесущего изолированного провода - в защищённости от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц. Использование СИП является одним из методов борьбы с хищениями электроэнергии и незаконным энергопотреблением: на изолированном проводе практически невозможно самостоятельно выполнить «врезку» или «набросить времянку».