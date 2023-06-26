Энергетики «Россети Московский регион» продолжают проведение работ по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей г.о. Ступино.

Только в течение последних двух недель специалисты Ступинского РЭС провели плановый ремонт четырех трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в населенных пунктах: д. Мясное, с. Липитино, с Матвейково и с. Дубнево.

Благодаря проведенной ревизии силовых трансформаторов и работам по замене оборудования распределительной сети 0,4 кВ с увеличением пропускной способности качество и надежность электроснабжения повышена у более чем 1500 потребителей г.о. Ступино.

Всего в ходе реализации ремонтной программы в течение года показатели качества и надежности электроснабжения будут улучшены в более чем 10 населенных пунктах: Хатунь, Забелино, Мясное, Бекетово, Ольховка и др. Для этого энергетики отремонтируют 65 трансформаторных подстанций, на воздушных линиях 0,4/10 кВ будет проведена замена свыше 5 км неизолированного провода на самонесущий изолированный, обладающий улучшенными техническими характеристиками по надежности и безопасности, более 70 опор линий электропередачи, выработавших эксплуатационный ресурс. Также планируется расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности на площади свыше 90 га.

Главная цель проводимых мероприятий – обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого комплекса и повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.