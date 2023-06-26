 

"Россети Северный Кавказ" повышают надежность электроснабжения 123 тысяч жителей Ингушетии

26 июня 2023, 16:45 291 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

«Россети Северный Кавказ» готовят к предстоящему осенне-зимнему периоду сетевой комплекс в городе Сунже и Сунженском районе Республики Ингушетия.

Итогом работы энергетиков станет устойчивое и надежное функционирование энергосистемы 11 населенных пунктов, где проживают порядка 123 тысяч человек. На реализацию технических мероприятий, предусмотренных Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 2023 года, энергокомпания направит порядка 10 млн рублей.

В числе ключевых производственных работ текущего года – замена трех силовых трансформаторов и 22 опор на линиях электропередачи 0,4-10 кВ. Кроме того, специалисты отремонтируют девять трансформаторных подстанций и два силовых трансформатора 6-10/0,4 кВ. Для минимизации рисков технологических нарушений, вызванных падением деревьев и ветвей на провода, от древесной и кустарниковой растительности будет расчищено около 13 гектаров трасс воздушных линий.

Все запланированные мероприятия энергетики выполнят хозяйственным способом, то есть собственными силами, что позволит повысить качество и экономическую эффективность работ.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ИНГУШЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно