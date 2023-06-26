Авторы и источники / Правообладателям Заведующий лабораторией, профессор РАН, доктор химических наук Денис Винник scientificrussia.ru

Физтех станет одним из стейкхолдеров создания в России электронных устройств нового поколения. Коллектив МФТИ начинает процесс разработки новых функциональных материалов, позволяющих повысить быстродействие приборов и уменьшить их габариты. В том числе для этих целей на базе Института квантовых технологий МФТИ создана лаборатория полупроводниковых оксидных материалов. Она появилась в рамках стратегического проекта программы «Приоритет-2030». Лаборатория включена в план инициативы «Открытие центров, лабораторий, запуск исследовательской инфраструктуры» Десятилетия науки и технологий.

Коллектив планирует выполнить ряд работ по созданию новых полупроводниковых функциональных материалов для разработки и производства перспективных элементов печатной электроники и других устройств. Создание таких материалов для современной электронной компонентной базы является важной задачей, решение которой окажет содействие укреплению технологического суверенитета страны. Физтех для этой глобальной цели планирует реализовать комплексный проект по созданию технологического центра гибридной микроэлектроники как площадки для разработки перспективных технологий с использованием методов кристальной и печатной электроники. Сотрудники созданной лаборатории планируют решать задачи разработки и создания новых материалов для последующего их применения в этом центре.

В МФТИ последовательно создается экосистема лабораторий и материальная база на основе имеющихся наработок и компетенций. В первую очередь необходимо реализовать экспериментальную работу в лабораторных масштабах. Затем речь пойдет о масштабировании, а далее — об этапе опытно-конструкторских работ. Лаборатория полупроводниковых оксидных материалов в настоящее время включена в цепочку элементов решения давней проблемы — устранения разрыва между научными исследованиями и их внедрением в производство.

Заведующий лабораторией, профессор РАН, доктор химических наук Денис Винник:

«В настоящее время крайне актуальной для нас является задача закупок технологического и исследовательского оборудования. Параллельно с этим мы ведем планирование и реализацию экспериментальной работы по получению порошковых и формованных оксидных материалов химическими методами и твердофазным синтезом. Руководителем Института квантовых технологий для нашей лаборатории сформулирована на текущий момент в качестве основной задача создания полупроводниковых материалов на основе оксида цинка в виде мелкоразмерных порошков, а в дальнейшем — суспензий для последующего изготовления активных элементов электроники методами печати. Также мы будем вести активную деятельность по поиску и привлечению к совместной деятельности представителей индустрии. Для нас принципиально важно найти применение — выйти на внедрение — тому объему имеющихся компетенций, что были наработаны за предыдущие годы. В данном направлении мы планируем работать совместно с лабораторией роста кристаллов НИИ перспективных материалов и технологий ресурсосбережения Южно-Уральского государственного университета. В качестве объектов исследований в этом направлении выступают твердые растворы на основе ферритов. Данные материалы можно будет использовать в информационно-телекоммуникационных системах, элементах компонентной базы для широкого диапазона частот, устройствах радиофотоники и других».

Главная задача — создание и внедрение перспективных полупроводниковых функциональных материалов, отвечающих требованиям промышленности по морфологии, структуре и свойствам. Реализация этой задачи позволит выстроить систему подготовки востребованных, конкурентоспособных на рынке труда кадров высокой квалификации и, в определенной части, обеспечит материалами создание современной электронной компонентной базы.