 

Доклады сессии "Технология кабельного бизнеса" RusCable.Ru опубликованы

27 июня 2023, 18:08 338 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
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На канале РусКабель опубликованы новые видеоматериалы в разделе "Доклады и презентации". Напомним, 7 июня в Экспоцентре RusCable.Ru собрал экспертов кабельной отрасли, чтобы представить им инструменты и технологии которые повышают эффективность производства сегодня.  

На канале РусКабель можно найти доклады: Яна Анисова, генерального директора МосИТЛаб, Антона Шабанова, технического директора Индустрия маркировки, Бориса Энтина, генерального директора Международной технологической компании, Михаила Щербакова, директора по маркетингу ULC групп, Святослава Шашкина, компания ЛЛС,  Антона Герасимова, руководителя Chinacable.


Смотрите полный плейлист "ДОКЛАДЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ" прямо сейчас, делитесь с коллегами и оставляйте комментарии под видео. 


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Метки: КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС, ПРОВОЛОКА 2023, КАБЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕРОПРИЯТИЯ, ruscable.ru
Отрасль: Кабельная промышленность 
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