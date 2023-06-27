На канале РусКабель опубликованы новые видеоматериалы в разделе "Доклады и презентации". Напомним, 7 июня в Экспоцентре RusCable.Ru собрал экспертов кабельной отрасли, чтобы представить им инструменты и технологии которые повышают эффективность производства сегодня.

На канале РусКабель можно найти доклады: Яна Анисова, генерального директора МосИТЛаб, Антона Шабанова, технического директора Индустрия маркировки, Бориса Энтина, генерального директора Международной технологической компании, Михаила Щербакова, директора по маркетингу ULC групп, Святослава Шашкина, компания ЛЛС, Антона Герасимова, руководителя Chinacable.



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