Компания Snowy Hydro завершила проходку второго туннеля для проекта ГАЭС Snowy 2.0* мощностью 2 ГВт с длительностью хранения электроэнергии до 175 часов, которая строится в Снежных горах, между Сиднеем и Мельбурном – двумя главными центрами потребления в штате Новый Южный Уэльс.

Аварийный, кабельный и вентиляционный тоннель протяженностью 2,93 км и диаметром 10 м был пройден и полностью облицован 13 140 бетонными сегментами с помощью тоннелепроходческого комплекса (TBM) Kirsten после прохода главного подъездного тоннеля (MAT), завершенного в октябре 2022 г.** Общая протяженность тоннелей составила порядка 6 км.

Следующий этап реализации проекта – проведение буровых и взрывных работ для выемки грунта с целью соединения тоннелей ECVT и TBM технологическими поперечными проходами. Новые работы предполагают в числе прочего проходку напорного ствола диаметром 11 м с уклоном 47% (≈ 25.05°) протяжённостью 1,45 км и его облицовку бетонными сегментами, что, по мнению ряда экспертов, является беспрецедентным случаем в мировой практике.

Ввод ГАЭС Snowy 2.0 в эксплуатацию запланирован на 2025 г. Кроме того, планируется сооружение около 400 км двухцепных ЛЭП 500 кВ между юго-востоком Нового Южного Уэльса и северо-западом Виктории.

Официальный сайт Snowy Hydro Limited

* Подробная информация о проекте: https://www.snowyhydro.com.au/snowy-20/about/

** Видеоматериал о проходке тоннелей: https://www.youtube.com/watch?v=LSXVGnRh0CA