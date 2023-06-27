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По многочисленным просьбам компаний Оргкомитет «КонТЭКста» продлил срок подачи заявок на лучший коммуникационный проект в сфере ТЭК и промышленности до 30 августа 2023 года. Церемония награждения лауреатов конкурса запланирована на октябрь 2023 года. Конкурс проводится уже четырнадцать лет подряд при поддержке государственных ведомств, профессиональных и бизнес-структур, крупных ассоциаций ТЭК и промышленности. В нем могут принять участие все компании промышленного блока, топливно-энергетического комплекса, атомной отрасли, энергетического машиностроения, других отраслей.
Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической и энергетической стратегии России.
За всю историю конкурса в нем приняло участие более 500 компаний, представляющих весь спектр отраслей ТЭК – электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения.
Имена лауреатов премии навсегда будут вписаны в Галерею славы лидеров коммуникаций.
В этом году расширились номинации конкурса и изменились критерии оценки.
Заявки от компаний принимаются до 30 августа 2023 года.
Последний этап оценки проектов — день Открытых презентаций, вошедших в шорт-лист конкурса. Он проводится за день до Церемонии награждения лауреатов. Предполагается отдельный приз за лучшую презентацию.
Оплата регистрационного взноса в конкурсе предполагает также бесплатное участие в Форуме и церемонии награждения лауреатов премии «КонТЭКст».
На конкурс принимаются проекты в следующих номинациях:
Лучшие корпоративные университеты оцениваются по ряду критериев, предполагающих анализ целей и задач, развитие программ обучения, использование современного инструментария и образовательных технологий, и ролью, которую они вносят в развитии отрасли.
Изменились критерии оценки коммуникационной деятельности компаний. В этом году она будет оцениваться по дополнительным показателям, основными из которых являются: влияние на результаты экономической деятельности компании, информационная активность, оперативность и полнота информации, предоставляемой в СМИ, в ТГ-каналы и в социальные сети, профессионализм при взаимодействии с журналистами и блогерами.
Анализ проводится на основе заполненной анкеты, которую вы найдете на сайте.
В рамках премии «КонТЭКст» с целью поддержки наиболее талантливых журналистов, пишущих на темы развития топливно-энергетического комплекса и промышленности, традиционно проводится конкурс среди представителей федеральных, региональных и отраслевых СМИ.
Также организуется конкурс среди наиболее активных в СМИ независимых экспертов ТЭК и промышленности, комментирующих деятельность топливно-энергетического комплекса и промышленного блока страны.
Жюри конкурса представлено ведущими экспертами PR-сообщества и масс-медиа, журналистами, сотрудниками пресс-служб, представителями государственных компаний и бизнес-структур, общественных организаций, государственных ведомств.
Заполнить заявку и регистрационную форму можно на сайте премии: https://konkurs-tek.ru/
Заявки присылаются в адрес Оргкомитета на почту: info@esipova.ru
Оператор конкурса: Центр развития коммуникаций ТЭК.
Председатель Оргкомитета – Ирина Есипова, директор Центра развития коммуникаций ТЭК, член Исполкома и Председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК РАСО, член Совета Гильдии маркетологов.
Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»
Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»
Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»
Стратегический информационный партнер: «Комсомольская правда»
Официальный медиа-партнер: «Аргументы и факты»
Официальный коммуникационный партнер: 1МI
Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»
Отраслевой интернет-партнер: Energyland.info
Официальный Телеграм-партнер: Energy Today
Премия проводится при поддержке:
Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 30 отраслевых СМИ:
Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRо Бизнес», информационные порталы - EnergyLand.info, RusCable.ru, Neftianka.ru, Агентство нефтегазовой информации, Teknoblog.ru, Peretok.ru, Public.ru, Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, журналы «Энергетическая политика», «ТЭК. Стратегии развития», «Региональная энергетика и энергосбережение»,
«Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «ЭнергоЭксперт», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR-news, PR-info, «Промышленный еженедельник», «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник», Горнопромышленные Ведомости, Горнопромышленный портал России и другие.
Дополнительная информация на сайте конкурса: https://konkurs-tek.ru/
Телеграм-канал «В КонТЭКсте»: https://t.me/konkurskontekst
Оргкомитет Конкурса: +7-985-2227512, info@esipova.ru
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