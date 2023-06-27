 

Оргкомитет Премии "КонТЭКст" продлил сроки подачи проектов до 30 августа

27 июня 2023, 16:00 349 Время чтения ≈ 9 мин
Источник: Центр развития коммуникаций ТЭК
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По многочисленным просьбам компаний  Оргкомитет «КонТЭКста» продлил срок подачи заявок  на лучший коммуникационный проект в сфере ТЭК и промышленности до 30 августа 2023 года. Церемония награждения лауреатов конкурса запланирована на октябрь 2023 года. Конкурс проводится  уже четырнадцать лет подряд при поддержке государственных ведомств, профессиональных и бизнес-структур, крупных ассоциаций ТЭК и промышленности.  В нем могут принять участие все компании промышленного блока, топливно-энергетического комплекса, атомной отрасли, энергетического машиностроения, других отраслей.

Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической и энергетической стратегии России.

За всю историю конкурса в нем приняло участие более 500 компаний, представляющих весь спектр отраслей ТЭК – электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения.

Имена лауреатов премии навсегда будут вписаны в Галерею славы лидеров коммуникаций.

В этом году расширились номинации конкурса и изменились критерии оценки.

Заявки от компаний принимаются до 30 августа 2023 года.

Последний этап оценки проектов — день Открытых презентаций, вошедших в шорт-лист конкурса. Он проводится за день до Церемонии награждения лауреатов.  Предполагается отдельный приз за лучшую презентацию.

Оплата регистрационного взноса в конкурсе предполагает также бесплатное участие в Форуме и церемонии награждения лауреатов премии «КонТЭКст».

На конкурс принимаются проекты в следующих номинациях:

  • Лучшая коммуникационная деятельность
  • Проекты по информационному сопровождению деятельности компании или проекта
  • Проекты, направленные на работу с молодежью и развитие кадрового потенциала
  • Проекты, направленные на защиту окружающей среды и экологию
  • Проекты по пропаганде энергоэффективности и энергосбережения
  • Проекты, направленные на развитие и внедрение инновационных технологий
  • Проекты по развитию территорий
  • Проекты по развитию КСО – корпоративной социальной ответственности
  • Проекты по работе с органами государственной власти и органами местного самоуправления
  • Проекты по работе с потребителями
  • Благотворительные проекты
  • Проекты по антикризисному PR
  • Имиджевые PR-проекты
  • Социальные проекты
  • Образовательные проекты
  • Проекты по развитию внутренних коммуникаций
  • Коммуникационная деятельность для ESG
  • Цифровая трансформация
  • Digital -проекты
  • Корпоративные СМИ
  • Корпоративные календари
  • Проекты по корпоративному волонтерству
  • Лидер коммуникаций
  • В конТЭКсте культуры
  • Проекты по наставничеству
  • Лучшие корпоративные университеты
  • Лучшая презентация проекта на Дне открытых презентаций

Лучшие корпоративные университеты оцениваются по ряду критериев, предполагающих анализ целей и задач, развитие программ обучения, использование современного инструментария и образовательных технологий, и ролью, которую они вносят в развитии отрасли.

Изменились критерии оценки коммуникационной деятельности компаний. В этом году она будет оцениваться по дополнительным показателям, основными из которых являются: влияние на результаты экономической деятельности компании, информационная активность, оперативность и полнота информации, предоставляемой в СМИ, в ТГ-каналы и в социальные сети, профессионализм при взаимодействии с журналистами и блогерами.

Анализ проводится на основе заполненной анкеты, которую вы найдете на сайте.

В рамках премии «КонТЭКст» с целью поддержки наиболее талантливых журналистов, пишущих на темы развития топливно-энергетического комплекса и промышленности, традиционно проводится конкурс среди представителей федеральных, региональных и отраслевых СМИ.

Также организуется конкурс среди наиболее активных в СМИ независимых экспертов ТЭК и промышленности, комментирующих деятельность топливно-энергетического комплекса и промышленного блока страны.

Жюри конкурса представлено ведущими экспертами PR-сообщества и масс-медиа, журналистами, сотрудниками пресс-служб, представителями государственных компаний и бизнес-структур, общественных организаций, государственных ведомств.

Заполнить заявку и регистрационную форму можно на сайте премии:  https://konkurs-tek.ru/

Заявки присылаются в адрес Оргкомитета на почту: info@esipova.ru

Оператор конкурса: Центр развития коммуникаций ТЭК.
Председатель Оргкомитета – Ирина Есипова, директор Центра развития коммуникаций ТЭК, член Исполкома и Председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК РАСО, член Совета Гильдии маркетологов.

Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»
Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»
Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»
Стратегический информационный партнер: «Комсомольская правда»

Официальный медиа-партнер: «Аргументы и факты»
Официальный коммуникационный партнер: 1МI

Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»

Отраслевой интернет-партнер: Energyland.info

Официальный Телеграм-партнер: Energy Today

Премия проводится при поддержке:

  • Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО);
  • Национальной Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»;
  • Союза журналистов России;
  • Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР);
  • Ассоциации компаний в области развития общественных связей (АКОС);
  • Ассоциации менеджеров России (АМР);
  • Международной рекламной ассоциации (IAA);
  • Гильдии маркетологов России;
  • Факультета журналистики МГУ им. Ломоносова;
  • МГИМО (У) МИД РФ;
  • РГУ нефти и газа им. Губкина;
  • НИУ МЭИ;
  • РУДН;
  • РГГУ;
  • МАКО;
  • Проекта «Надежный партнер»;
  • Союза нефтегазопромышленников России;
  • Центра социального проектирования «Платформа»;
  • Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
  • РСПП РФ;
  • ТПП РФ;
  • МТПП.

Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 30 отраслевых СМИ:

Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRо Бизнес», информационные порталы - EnergyLand.info, RusCable.ru, Neftianka.ru, Агентство нефтегазовой информации, Teknoblog.ru, Peretok.ru, Public.ru, Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, журналы «Энергетическая политика», «ТЭК. Стратегии развития», «Региональная энергетика и энергосбережение», 

«Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «ЭнергоЭксперт», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба»,  PR-news, PR-info, «Промышленный еженедельник», «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник», Горнопромышленные Ведомости, Горнопромышленный портал России и другие.

Дополнительная информация на сайте конкурса:   https://konkurs-tek.ru/

Телеграм-канал «В КонТЭКсте»: https://t.me/konkurskontekst

Оргкомитет Конкурса: +7-985-2227512, info@esipova.ru

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Метки: КОНТЭКСТ

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