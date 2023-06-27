Речь идет об участке реконструкции км 1821 – км 1831 федеральной автомобильной дороги Якутск – Магадан в Хасынском районе.

По заказу ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжаются земляные работы на объекте: перевезено 115 тыс. кубометров грунта, что составляет почти 30% от предусмотренного объема. Одновременно с этим специалисты укладывают новые водопропускные трубы.

– Выполним устройство 17 водопропускных труб общей длиной более 525 пог. м, из них восемь уже смонтированы. Также в рамках реконструкции построим новый железобетонный мост через реку Атка, – отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

После окончания реконструкции 10-километровый отрезок пути будет переведен из IV в III техническую категорию с двумя полосами движения и асфальтобетонным типом покрытия вместо переходного. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Напомним, в прошлом году дорожники ликвидировали 8-километровый грунтовый разрыв на участке капитального ремонта трассы Р-504 «Колыма» в районе города Сусумана. Работы на оставшихся 2 км завершат в этом году. Специалисты также выполнят устройство линий электроосвещения протяженностью 8 км и пешеходного перехода на 1396-м км дороги.

*** Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан соединяет Якутию и Магаданскую область, обеспечивает выход на побережье Тихого океана.