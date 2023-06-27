В рамках инвестиционной программы АО «НЭСК-электросети» планирует строительство новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с установленной мощностью 400 кВА по улице Энгельса, 97 в городе Курганинске.

Также филиал АО «НЭСК-электросети» «Курганинскэлектросеть» проведет реконструкцию 5,4 км линий электропередачи в районе улиц Набережной и Энгельса, что позволит существенно повысить качество энергоснабжения существующих абонентов и обеспечит возможность подключения новых абонентов в северо-западной части города Курганинска.

В рамках плановых работ энергетики в течение текущего года проведут ремонт электрооборудования на пяти трансформаторных подстанциях, а также 3,6 км линий электропередачи.

За 2022 год филиал АО «НЭСК-электросети» «Курганинскэлектросеть» также выполнил все запланированные мероприятия, направленные на развитие энергосетевого хозяйства города Курганинска: в частности, реконструировано 2 км линий электропередачи и одна трансформаторная подстанция. Отремонтировано 7 км ЛЭП и три подстанции.