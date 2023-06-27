В Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») получен первый опытный образец пентаоксида ванадия. Он был получен в результате полупромышленных испытаний технологии по переработке отработанных ванадиевых катализаторов, проведенных персоналом опытного гидрометаллургического цеха.

Содержание основного вещества (V2О5) в образце составило 95-98%.

Инициатором проекта в рамках диверсификации производства ППГХО является директор по науке, доктор технических наук Александр Морозов, а разработчиками технологии стали начальник технологической лаборатории ЦНИЛ, кандидат технических наук Владимир Шелудченко и главный специалист Виктор Филоненко.

Ранее методика была разработана в технологической лаборатории подразделения. Ее апробация в опытном гидрометаллургическом цехе позволила определить удельный расход реагентов и внести ряд технологических решений. В частности, в процессы приготовления известково-марганцевой пульпы, предназначенной для нейтрализации и окисления продуктивных ванадиевых растворов с сорбционным концентрированием ванадия из пульп и аммиачно-нитратной регенерации ванадия в режимах твердофазной и жидкофазной десорбции.

Работы будут продолжены. До конца текущего года производительность по переработке катализатора составит 4 тонны в месяц, выпуск готового продукта - 250 килограмм ежемесячно. В последующем планируется увеличить штат технологической службы, дооснастить аппаратурную схему недостающим технологическим оборудованием. Производительность по катализатору увеличится до 20 тонн в месяц и выпуск пентаоксида ванадия - до 1,2 тонны в месяц.

Пентаоксид ванадия широко используется в различных областях промышленности и весьма востребован на мировом рынке. До 95% полученного ванадия используется в качестве легирующей добавки при выплавке жаропрочных, износоустойчивых, коррозионностойких сталей и титановых сплавов, а также в качестве одного из важнейших компонентов для получения магнитов. Металл широко применяется в атомной энергетике, черной металлургии, авиационной и аэрокосмической отраслях, в изготовлении электронных устройств. Оксиды ванадия позволяют получать стойкие химические пигменты. Пентаоксид нашел широкое применение при изготовлении катализаторов, используемых в процессах получения серной и адипиновой кислот, а также в технологиях органического синтеза.

Российская промышленность наращивает выпуск необходимой продукции, укрепляя технологический суверенитет страны. Наиболее важные задачи касаются таких направлений, как радиоэлектроника, станкостроение, малотоннажная химия и др. Перед отечественными производителями стоит задача в кратчайшие сроки добиться независимости от иностранных технологий. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Источник: Пресс-служба ПАО «ППГХО»