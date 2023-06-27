«Россети Северный Кавказ» повышают системную надежность одного из ключевых питающих центров столицы Кабардино-Балкарской Республики – подстанции 110/6 кВ «Водозабор».

Энергообъект обеспечивает электроснабжение основного водозаборного узла питьевой воды города Нальчика с населением более 260 тысяч человек, а также предприятий, расположенных в промышленной зоне Чегемского района республики.



Подстанция получает электроэнергию по магистральным высоковольтным линиям электропередачи 110 кВ, проходящим вдоль реки Чегем, которая в верхнем течении является типично горной рекой. В период половодья и дождей уровень воды здесь неконтролируемо поднимается и приводит к развитию оползневых процессов. Так, в 2022 году русло Чегема изменилось, что создало опасность подмыва фундамента опоры воздушной линии на левом берегу. Ситуацию усугубило большое количество осадков, выпавших в мае и июне 2023 года – оголились сваи, связывающие элементы фундамента опоры. Под угрозой оказалась устойчивость конструкции и надежность передачи энергии по магистральной линии.



Энергетики филиала «Каббалкэнерго» сработали на опережение и внесли мероприятия по укреплению фундамента опоры в пойме реки Чегем в Программу эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 2023-2024 годов. Также в проекте предусмотрели замену бетонной опоры на металлическую.



Работы начаты в июне, а их завершение намечено на июль текущего года.



Стоит отметить, что для обеспечения устойчивости конструкции используются разработки российских строителей. Техническим решением для стабилизации грунта стало устройство многосвайного фундамента, где сваи, состоящие из полимерных труб, арматуры и бетона, по специальной технологии закладываются на глубину 10 метров.



Всего на реализацию данных технических мероприятий «Россети Северный Кавказ» направят порядка 3 млн рублей.