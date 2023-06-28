В ходе ремонтной кампании 2023 года энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в июне проводят ремонт на пяти крупных подстанциях (ПС) 110 кВ – Беднодемьяновск, Водозабор, Волчий Враг, Кириллово и Титово.

В частности, ремонтные бригады провели текущий ремонт 8 силовых трансформаторов – главных элементов ПС, которые предназначены для понижения или повышения электрической энергии и передачи ее на большие расстояния. Помимо этого, энергетики отремонтировали 5 трансформаторов собственных нужд, 6 секций шин, 41 разъединителя, 15 выключателей 10, 35 и 110 кВ, высокочастотные заградители, заземлители, отделители, конденсаторы связи и короткозамыкатели. Также на питающих центрах отремонтированы 44 ячейки комплектного распределительного устройства 10 кВ – оборудования, которое выполняет функцию приема и распределения электроэнергии. Для поддержания эстетического вида энергетики провели покраску необходимых элементов подстанций, благоустроили территорию.

Ремонтная кампания в филиале «Пензаэнерго» началась в апреле и продлится до конца сентября. Своевременный ремонт имеет высокую значимость для обеспечения надежного электроснабжения сельскохозяйственных и производственных предприятий, социально значимых объектов и населения.

Всего в рамках ремонтной кампании 2023 года пензенские энергетики проведут ремонтные работы на 1125 трансформаторных подстанциях 10/6/0,4 кВ. На 71 питающем центре − ПС 110/35/10/6 кВ – пройдет капитальный ремонт. Помимо ПС Бессоновка и Вадинск масштабные ремонтные работы запланированы на ПС 110 кВ Сура, Малая Сердоба, Городище, а также на ПС 35 кВ Птицефабрика.