"Газпром" вложит в газификацию Приморья около 65 млрд рублей в рамках совместной с властями региона программы, рассчитанной до 2025 года, сообщила заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко на пленарном заседании Восточного нефтегазового форума, который открылся в среду во Владивостоке.

"У нас действует совместная программа с группой компаний ПАО "Газпром" по газификации и газоснабжению Приморья, которая будет реализована до конца 2025 года. Это инвестиции порядка 65 млрд рублей, и Приморский край, кстати, тоже ежегодно предусматривает не менее 1 млрд рублей в этих совместных мероприятиях", - сказала Пархоменко.

Она отметила, что конечным результатом программы должна стать газификация всего юга Приморского края, где проживает около 80% населения Приморья.

"И это, конечно, газификация промышленных предприятий. <...> Это Приморский металлургический завод, который также будет работать на голубом топливе и будет основой формирования нового судостроительного комплекса в Приморском крае", - отметила Пархоменко.

Седьмой международный инвестиционный форум и выставка "Восточный нефтегазовый форум" проходят во Владивостоке 28-29 июня. Они посвящены обсуждению крупнейших инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, включая строительство перерабатывающих мощностей