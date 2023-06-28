Мероприятие пройдет 5–6 июля 2023 года в Москве (Центр международной торговли). Организаторы: ПАО «Россети», журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» при поддержке Министерства энергетики РФ.

На конференции будут рассмотрены основные задачи, связанные с развитием распределительного электросетевого комплекса, ключевые технологии, которые позволят повысить его надежность и качество оказываемых электросетевых услуг. Кроме того, будет обсуждаться роль электрических сетей в обеспечении энергетической безопасности, а также возможности по контролю уровня квалификации персонала энергетических компаний.

В пленарной части конференции Директор по развитию энергосистем Петр Антонов расскажет об обосновании развития электрических сетей 110 (150) кВ на стыке с проблемами распределительного электросетевого комплекса. В своем докладе он уделит особое внимание процедуре разработки СиПР ЭЭС России в части взаимодействия Системного оператора и сетевых организаций. Будет затронута тема участия сетевых организаций в формировании перечня обоснованных предложений по развитию электрических сетей 110 (150) кВ, которые сетевые организации могут направлять в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики (постановление Правительства от 30.12.2022 № 2556).

Также доклад будет включать разъяснения по ключевым требованиям нормативно-правовых актов в части участия сетевых организаций в процедуре подачи предложений по развитию электрических сетей 110 (150) кВ в рамках разработки СиПР ЭЭС России. Отдельная часть доклада будет посвящена теме требуемого качества обосновывающих материалов, которые сетевые организации должны формировать и предоставлять в Системный оператор в рамках подачи предложений по развитию электрической сети 110 (150) кВ.