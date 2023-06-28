На станции Самара построят новое административное здание

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство административно-бытового здания на участке Куйбышевской железной дороги в Самаре.

Модернизация инфраструктуры стратегического участка Куйбышевской железной дороги предусматривает строительство многоэтажного административно-бытового здания, предназначенного для отдыха локомотивных бригад и размещения административных помещений.

В непосредственной близости с участком проектирования находятся объекты культурного наследия регионального значения «Памятник Кржижановскому Глебу Максимилиановичу», «Дом, в котором была квартира Г.М. Кржижановского. Здесь в конспиративной обстановке работала русская большевистская организация «Искры» и «Дом машинистов паровозных бригад, в 1901-1903 гг. использовался для ночевки агентов «Искры». В виду этого будут проведены работы по мониторингу за техническим состоянием данных объектов.

Общая площадь нового четырёхэтажного строения прямоугольной формы составит более 2500 кв. м. Функционально здание будет разделено на два блока помещений с самостоятельными входными группами. В одной части будут располагаться офисные помещения и столовая, во второй части – комнаты отдыха локомотивных бригад.

На территории центра предусмотрены работы по благоустройству – высадка деревьев и кустарников, обустройство газона, установка скамеек. Кроме того, планируется строительство гостевой автостоянки.

«Стоит отметить, что проектными решениями предусматривается снос аварийного здания вблизи строительства нового помещения. Также будет производиться глобальная реконструкция инженерных сетей», – сообщает главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Дмитрий Федорин.

Застройщик – ОАО «Российские железные дороги». Генпроектировщик – АО «Росжелдорпроект».