В Системном операторе состоялось ежегодное совместное заседание технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) и созданного на его базе для сотрудничества в рамках СНГ Межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 541.

Заседание открыл Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС», председатель ТК 016 и МТК 541 Сергей Павлушко. В мероприятии приняли участие представители государств-членов МТК 541, организаций-членов и наблюдателей в ТК 016.

Участники рассмотрели итоги работы межгосударственного и национального технических комитетов по стандартизации за 2022 год и первое полугодие 2023 года, актуальные направления работ и практику применения стандартов ТК 016/МТК 54, вопросы обновления действующих стандартов. Члены технических комитетов обсудили предложения в Программы межгосударственной стандартизации до 2025 года и на дальнюю перспективу, Программу национальной стандартизации на 2024 год, перспективную Программу работы ТК 016 на 2025–2029 годы. В ходе заседания также рассмотрены заявки на членство организаций в ТК 016 и ряд организационных вопросов.

Подводя итоги работы технического комитета, Сергей Павлушко отметил, что в ТК 016 разработано 35 документов по стандартизации в 2022 году и 9 в текущем году. Среди активных участников работ по стандартизации отдельно отмечены ООО НПО «ЭКРА» и ООО «Фирма ОРГРЭС», а также ГК «Хевел», которая совместно с Системным оператором занимается запуском и наполнением серии стандартов по ВИЭ-генерации.

«Системный оператор имеет большой опыт интеграции возобновляемых источников электроэнергии в большую энергосистему. Разработка серии стандартов в области ВИЭ – логическое продолжение того, что мы обещали на отечественных и азиатских площадках профессионального общения. Разработка каждого стандарта серии – плод нашей длительной совместной работы с производителями и эксплуатантами оборудования, предусматривающий в том числе проведение большого объема натурных экспериментов по изучению возможностей и особенностей работы ВИЭ в составе энергосистемы», – отметил Сергей Павлушко.

Сергей Павлушко также отметил важную роль Минэнерго России при подготовке стандартов и активную позицию отраслевого ведомства в работе, направленной на обязательное применение стандартов в электроэнергетике.

«После выхода соответствующих изменений в российском законодательстве появилась возможность приводить стандарты, которые по сути являются документами добровольного применения, к обязательному применению в электроэнергетике посредством создания отсылочных норм из нормативно-правовых актов. На текущий момент создано около 30 отсылочных норм из приказов Минэнерго России. Они касаются большого пула стандартов по релейной защите. В силу динамичности принципов построения релейной защиты, стандартизация в этой сфере с ее обязательным применением имеет огромное значение для обеспечения надежности ЕЭС», – подчеркнул Сергей Павлушко.

Подробный доклад об итогах деятельности ТК/МТК «Электроэнергетика» за 2022 год и первое полугодие 2023 года представил ответственный секретарь ТК 016, начальник отдела стандартизации Департамента параллельной работы и стандартизации АО «СО ЕЭС» Юрий Федоров. Он отметил, что за этот период в области межгосударственной стандартизацииприняты обновленные редакции трех стандартов, продолжается работа по обновлению еще пяти межгосударственных стандартов во взаимодействии со смежными техническими комитетами, а также работа в рамках программы МТК 541 по трем проектам Российской Федерации и 12 проектам Республики Казахстан, включая 9 проектов в области ВИЭ.

«Проведено 46 заочных голосований по проектам стандартов, организована также экспертиза ряда проектов стандартов смежных технических комитетов, рассмотрены актуальные вопросы стандартизации на научно-техническом совете», – сообщил Юрий Федоров.

Заместитель руководителя дирекции по развитию ЕЭС АО «СО ЕЭС», руководитель подкомитета ПК‑1 «Электроэнергетические системы» Дмитрий Афанасьев представил доклад об актуальных направлениях работ МТК 541/ТК 016. Он отметил, что перед странами – участниками МТК стоят схожие вызовы и задачи по гармонизации технических требований и унификации процессов в электроэнергетике.

«Системный оператор считает участие в МТК важным направлением своей работы. Наши страны имеют разную степень совершенствования нормативной базы в области электроэнергетики, а деятельность МТК 541 способствует гармонизации отраслевых технических требований и обеспечивает трансляцию лучших практик, накопленного опыта и технологий описания процессов управления энергосистемами», – подчеркнул Дмитрий Афанасьев.

В качестве актуальных направлений работ МТК 541 «Электроэнергетика» он выделил: активизацию участия членов МТК на этапах работки стандартов и присоединение к стандартам, обновление устаревших стандартов, в том числе в задачах технического регулирования, гармонизацию с международными (ИСО, МЭК) и региональными стандартами с учетом интересов членов МГС, поддержание постоянного контакта с полномочными представителями членов МТК 541, реализацию положений Соглашения о взаимодействии между ЭЭС СНГ и МГС СНГ.

В ходе заседания Юрий Федоров представил предложения членов МТК 541 в Программы межгосударственной стандартизации до 2025 года и на дальнюю перспективу. В документы предложено внести разработку и обновление 58 межгосударственных стандартов.

С предложениями в Программу национальной стандартизации на 2024 год, Перспективную программу работы ТК 016 на 2025–2029 годы выступили руководители подкомитетов и совместных рабочих групп. В Программу национальной стандартизации на 2024 год предложено внести разработку и обновление 17 ГОСТ Р, а в Перспективную программу работы ТК 016 на 2025–2029 годы – 54 стандарта. Предложения, в частности, направлены на дальнейшее развитие стандартизации в области дистанционного управления, релейной защиты и автоматики, автоматического противоаварийного управления режимами энергосистем, сбора и передачи телеметрической информации, применения информационной модели электроэнергетики, эксплуатации трансформаторного и электросетевого оборудования, эксплуатации оборудования тепловых и гидростанций, а также распределенной и ВИЭ-генерации.

Всего на заседании рассмотрено девять актуальных вопросов деятельности ТК 016/МТК 541 «Электроэнергетика». По его итогам приняты решения, направленные на дальнейшее развитие национальной и межгосударственной стандартизации в области электроэнергетики.

Информация о ТК 016/МТК 541 «Электроэнергетика»

Технический комитет «Электроэнергетика» (ТК 016) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) сформирован в сентябре 2014 путем реорганизации ряда технических комитетов по стандартизации в области электроэнергетики. Базовой организацией комитета, выполняющий также функции секретариата ТК 016, является АО «СО ЕЭС».

Область деятельности ТК 016 — стандартизация в электроэнергетике в области электроэнергетических систем и энергообъектов, включая электрические тепловые, гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции, передающие и распределительные электрические сети, а также стандартизация системных требований к оборудованию электрических станций и сетей, в том числе систем силовой электроники. Работа в ТК 016 ведется в рамках семи подкомитетов: ПК-1 «Электроэнергетические системы», ПК-2 «Электрические сети (магистральные и распределительные)», ПК-3 «Тепловые электрические станции», ПК-4 «Гидроэлектростанции», ПК-5 «Распределенная генерация (включая ВИЭ)», ПК-6 «Силовая электроника в электроэнергетике», ПК-7 «Интеллектуальные технологии в электроэнергетике».

МТК 541 «Электроэнергетика» сформирован на базе российского технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» для сотрудничества в рамках СНГ по межгосударственной стандартизации в области электроэнергетики, в том числе по планированию и организации разработки, пересмотра, внесения изменений и отмены межгосударственных стандартов, а также содействию в применении национальных стандартов участников СНГ для целей межгосударственной стандартизации. Область деятельности МТК 541 соответствует области деятельности ТК 016 и охватывает стандартизацию требований к электроэнергетическим системам, электрическим станциям, включая распределенную генерацию и ВИЭ, магистральным и распределительным электрическим сетям, системам силовой электроники и интеллектуальных технологий, соответствующему электротехническому и энергетическому оборудованию объектов электроэнергетики, устройствам их управления и защиты.