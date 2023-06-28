Новый гостиничный комплекс построят в Подмосковье

Подмосковный инвестиционный проект компании «Стрелецкая слобода» получил поддержку регионального правительства. Инвестору по упрощенной процедуре был предоставлен земельный участок в аренду для строительства современного гостиничного комплекса.

«Компания «Стрелецкая слобода» получила в аренду участок в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья по упрощенной процедуре – без проведения торгов. На участке инвестор построит гостиничный комплекс с номерным фондом порядка 75 номеров. Инвестиции составят 450 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 35 рабочих мест», - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Общая площадь участка, переданного инвестору, составляет 0,2 га. Площадь гостиничного комплекса, который предполагается построить на участке – 3,8 тыс. кв.м. Сам комплекс будет трехэтажным.

В соответствии с условиями передачи земли, впоследствии при выполнении инвестиционных обязательств, компания сможет выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости.