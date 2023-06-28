Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Ивэнерго» развивает производство по изготовлению металлоконструкций на собственных мощностях. Экономический эффект в 2023 году составит порядка 4 миллионов рублей.

Цех был запущен в 2022 году в г. Иваново. Производственный участок обеспечен необходимым парком станочного оборудования, в том числе токарными, гибочными, рубочными, пильными и другими станками для обработки металла различных профилей, и укомплектован высококвалифицированным персоналом.

В настоящее время здесь осуществляется выпуск траверс, кронштейнов, хомутов, накладок, винтовых замков, отливов на кровли зданий, крышек парапетов и других изделий. Для производства постоянно необходимого в работе оборудования энергетики используют сырье только отечественных предприятий. В 2022 году было выпущено 6834 изделий, в течение 2023 года запланировано изготовить более 5600 единиц. Цех обеспечивает 100% потребности филиала в металлоизделиях.