Кабельная аналитика
Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) приступила к строительно-монтажным работам в рамках реконструкции агрегатов нанесения электроизоляционного покрытия (АЭИП) на стальную полосу. АЭИП выполняют финальную технологическую операцию в производстве трансформаторного проката, точность которой влияет на качество поверхности металла.
Реконструкция АЭИП включает модернизацию роликовых систем транспортировки металла через печь для улучшения синхронизации скорости роликов со скоростью полосы. Это исключит риски образования дефектов на поверхности трансформаторного проката, что приведет к росту качества продукции и доли премиум-марок в общем объеме производства.
Обновление агрегатов проходит поэтапно. В 2023 году новую систему роликов установят на АЭИП №4 и №7. В следующем году современным приводом оснастят агрегаты №3 и №5.
Реконструкцию АЭИП проводят в рамках стратегической программы по повышению качества трансформаторного проката. Общие инвестиции в проект оцениваются в 730 млн руб.
ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) – ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали. Мощности завода позволяют выпускать до 170 тысяч тонн трансформаторного проката в год. В своей деятельности ВИЗ-Сталь руководствуется современными стандартами социальной ответственности. Деятельность предприятия по развитию социальной сферы направлена на создание условий для эффективной работы сотрудников, их профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка, развитие культуры производства.
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