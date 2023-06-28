"Автотор" планирует запустить в 2024 году завод по производству компактных электромобилей. Об этом говорится в презентации компании.

Объем инвестиций в создание завода таких электромобилей составляет 3,97 млрд рублей. Производственные мощности ожидаются на уровне до 50 тыс. автомобилей в год.

Электромобиль разрабатывается для молодых людей и каршеринговых компаний. Модель подойдет также для сервисов доставки, сетевых компаний, социальных и муниципальных служб. Кроме того, ведется разработка модели для маломобильных граждан, закрытых территорий и парковых зон.

В компании отметили, что электромобиль будет полностью локализован в России.

Также "Автотор" ведет строительство завода электродвигателей. Инвестиции в производство составят 8,9 млрд рублей. Производственные мощности завода составят 60 тыс. двигателей в год. "Автотор" планирует запустить производство в первом квартале 2024 года.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, общий объем производства превысил 2,5 млн автомобилей.