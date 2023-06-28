Филиал ПАО «Россети» - МЭС Северо-Запада в рамках ремонтной программы 2023 года завершил средний ремонт автотрансформатора на подстанции 220 кВ «Медвежьегорск». В результате повышена надежность электроснабжения потребителей Медвежьегорского, Кондопожского и Пудожского районов Республики Карелия с населением более 69 тыс. человек.

В ходе комплексных мероприятий выполнено восстановление эксплуатационного ресурса автотрансформатора. Были проведены работы по очистке внешних элементов от загрязнения, ремонту устройств регулирования напряжения, системы охлаждения и расширительного бака трансформатора. Реализованы технологические работы, направленные на повышение электрической прочности трансформаторного масла и твердой изоляции. Кроме того, проведена диагностика автотрансформатора и установлены новые контрольно-измерительные приборы.

Автотрансформатор – основное силовое подстанционное оборудование, которое отвечает за преобразование электрической энергии. Выполненный ремонт автотрансформатора позволит продлить жизненный цикл и повысить его надежную, безаварийную работу.

Подстанция 220 кВ «Медвежьегорск», установленной мощностью 77 MBA, обеспечивает электроснабжение промышленных предприятий и объектов ПАО «РЖД».