Молодёжные активисты «СИБУР-Кстово» развернули экологические станции на праздновании Дня молодёжи в Кстове – участниками различных активностей стали более ста жителей и гостей города.

«Мы не просто представили на общегородском празднике наше молодёжное движение, но организовали для горожан познавательные интерактивы, своего рода квест: на каждой станции нужно было выполнить определённые задания», - рассказала лидер молодёжного движения «СИБУР-Кстово» Любовь Бухтоярова.

Работа началась с весёлой разминки - «минутки здоровья», которая позволила привлечь внимание к стенду предприятия. На трёх экостанциях жители и гости города проверяли свои знания по экологии и химии, с азартом принимали участие в интерактивной игре «правда»-«ложь». Большой популярностью пользовались VR-очки, которые позволили совершить виртуальную экскурсию по крупнейшему предприятию СИБУРа «ЗапСибНефтехим», и фотозона, где можно было сфотографироваться в спецодежде, средствах индивидуальной защиты и с фирменной атрибутикой компании.

На экостанциях работали волонтёры моложёного движения, сотрудники HR и активисты «СИБУР Профсоюза». Они рассказывали о предприятии и компании, отвечали на вопросы кстовчан, проводили профориентационные консультации для школьников и их родителей.

Самые эрудированные и любознательные получили сувениры от СИБУРа, и что важно – новые знания об эко-привычках, правилах безопасности и охране окружающей среды на современном производстве.

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.

В Нижегородской области работают предприятия «СИБУР-Кстово», «РусВинил» (оба – Кстово), «Сибур-Нефтехим» (Дзержинск) и производство БОПП-плёнок «БИАКСПЛЕН» (Балахна).