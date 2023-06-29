Директором Бурятского РДУ назначен Иван Шипулин

Директором Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Бурятия» (Бурятское РДУ) с 30 июня 2023 года назначен Иван Шипулин, ранее занимавший должность заместителя главного диспетчера Бурятского РДУ.

Иван Викторович Шипулин родился 1 августа 1981 года в поселке Каменск Республики Бурятия. В 2003 году окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет в г. Улан-Удэ, получив квалификацию инженера по специальности «Электроснабжение».

По окончании вуза в 2003 году Иван Викторович начал трудовую деятельность с должности монтера, затем мастера на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе.

В 2007 году пришел на работу в Службу релейной защиты и автоматики Филиала АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ.

В 2012 году, пройдя специальную дополнительную подготовку, переведен в оперативно-диспетчерскую службу. Прошел все ступени оперативно-диспетчерской работы и в 2020 году по результатам конкурсного отбора назначен заместителем главного диспетчера Бурятского РДУ.

За время работы в Системном операторе Иван Шипулин многократно повышал квалификацию и проходил профессиональную подготовку. Его трудовые заслуги отмечены рядом региональных и корпоративных наград.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» управляет режимами 10-ти энергосистем ОЭС Сибири, 8 из которых расположены на территории Сибирского Федерального округа, 2 – на территории Дальневосточного Федерального округа. Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области. Электроэнергетический комплекс ОЭС Сибири образуют 120 тепловых, гидравлических и солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 52 229,5 МВт. Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в габаритах классов напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 102 588 км. Площадь операционной зоны – 4944,3 тыс. км², численность проживающего на ней населения – 19,2 млн человек. Официальный сайт www.so-ups.ru

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ