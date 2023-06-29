Госдума РФ в четверг приняла в первом чтении законопроект о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома (МКД).

"Покажите результаты по пункту 24.1 – 313 (голосов "за" – ИФ). Покажите по пункту 24.2 – 86 "за". Покажите по пункту 24.3 – не поддерживает никто. Принимается в первом чтении законопроект под номером 24.1, набравший 313 голосов "за"", — сообщили на пленарном заседании в Госдуме РФ.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн добавил, что жителям предлагают право напрямую заключать договор с оператором связи. Также законопроект гласит о создании единого стандарта размещения сетей связи и оборудования в домах. Помимо этого, предлагается отменить необходимость проводить общие собрания собственников для доступа интернет-провайдеров в МКД.

Председатель комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что законопроект поддержан комитетом. Он добавил, что текст законопроекта необходимо доработать. Так, предлагается внести ряд поправок ко второму чтению. Среди них – размещение сетей связи в МКД должно проводиться только через решение общего собрания собственников. При этом необходимо максимально упростить процедуру и сделать рассмотрение этого вопроса обязательным в обозначенные сроки.

Кроме того, сети связи, размещаемые провайдером, не должны относиться к общему имуществу, содержать провайдер их должен самостоятельно. Также должны быть максимально проработаны требования к размещению и разработан типовой договор.

Пахомов также уточнил, что контроль и надзор, скорее всего, будет осуществлять ГЖИ.

В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что ведомство подготовило проект подзаконного акта, устанавливающего правила доступа операторов связи в МКД.

"Проект подзаконного акта нами уже сформирован. Мы его сейчас согласуем с нашими коллегами в правительстве", — сказал Шадаев на пленарном заседании Госдумы.

Он также отметил, что Минцифры предлагает ко второму чтению законопроекта "подумать про возмещение ущерба, который операторы могут нанести при неправильном проведении работ, если они не соответствовали требованиям".

Уточняется, что законопроект подготовили в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина о размещении на безвозмездной основе во всех МКД оборудования для высокоскоростного доступа к интернету, подключение МКД к интернету на основе договора с одним из собственников жилья без необходимости принятия решения всеми жильцами.