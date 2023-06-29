На заводе «Спецкабель» прошли съемки программы «Городские технологии» для телеканала «Россия-24» – о развитии московских предприятий в условиях импортозамещения. В сюжете показали продукцию завода: герметизированные кабели для подводных аппаратов, кабели для бортовых систем космических кораблей, а также оптические монтажные кабели, которые являются самыми тонкими в мире.

По словам коммерческого директора «Спецкабеля» Сергея Лобанова, перед инженерами завода стояла задача по адаптации зарубежной продукции и выпуску отечественной, ниже по цене, но выше по надежности и характеристикам. У «Спецкабеля» это получилось. Толщина российского кабеля составляет 600 микрон против 800 микрон кабелей западного производства. Более того, изделия «Спецкабеля» выполняются с оплеткой из арамидных нитей и оболочкой, придающей им окончательную прочность.

«Завод «Спецкабель» вместе с другими высокотехнологичными предприятиями столицы развивается благодаря диверсификации и устойчивому росту. За последний год предприятие показало увеличение выручки на 40% за счет импортозамещения и роста спроса на кабельную продукцию», – отметил в программе заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.