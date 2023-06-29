 

Реконструкция полувекового путепровода обойдется Сызрани в 285,2 млн

29 июня 2023, 14:45 214 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
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В Сызрани Самарской области к концу 2024 года реконструируют путепровод по улице Московской, сообщает RosTender.info.

МКУ «СызраньСтройЗаказчик» определит подрядчика по итогам открытого конкурса. Прием заявок на участие открыт до 17 июля. С победителем заключат муниципальный контракт на 285,2 млн рублей из средств бюджета городского округа. Длина участка реконструкции составит 272 метра.

Путепровод был возведен в 1972 году силами Куйбышевской железной дороги. Он состоит из пролетного строения, эстакадных частей и подходных насыпей.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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