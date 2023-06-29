В Сызрани Самарской области к концу 2024 года реконструируют путепровод по улице Московской, сообщает RosTender.info.

МКУ «СызраньСтройЗаказчик» определит подрядчика по итогам открытого конкурса. Прием заявок на участие открыт до 17 июля. С победителем заключат муниципальный контракт на 285,2 млн рублей из средств бюджета городского округа. Длина участка реконструкции составит 272 метра.

Путепровод был возведен в 1972 году силами Куйбышевской железной дороги. Он состоит из пролетного строения, эстакадных частей и подходных насыпей.