Госкорпорация "Росатом" начнет производить карбонат лития в Боливии, следует из соглашения между российской и боливийской государственными компаниями. Подписание рамочного документа состоялось в четверг и транслировалось на сайте администрации президента южноамериканской республики.

"Соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества России и Боливии. Для Росатома это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка $600 млн", - заявил первый заместитель генерального директора российской компании Кирилл Комаров. "Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тыс. тонн карбоната лития в год", - пояснил он, отметив возможность увеличения заявленных объемов по результатам геологоразведочных работ.

Реализация совместного российско-боливийского проекта позволит создать в южноамериканской республике, обладающей самыми большими запасами лития в мире, полный цикл добычи и переработки этой продукции, чрезвычайно востребованной в контексте перехода к высокотехнологичной экономике. При этом в пресс-службе Росатома подчеркивают, что используемые в рамках проекта отечественные технологии являются не только высокоэффективными с экономической точки зрения, но и наиболее экологичными.

Представитель отечественной компании также отметил, что в Росатоме разделяют интерес боливийских властей к скорейшему введению в эксплуатацию первой очереди промышленного объекта, который расположится в департаменте Потоси на юго-западе страны, и началу его работы. "Дополнительно для развития этой высокотехнологичной отрасли в Боливии Росатом обеспечит подготовку квалифицированных кадров", - добавил Комаров.

Это уже не первый масштабный проект Росатома в Боливии. Российская компания успешно продолжает создание уникального для всего латиноамериканского региона Центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто. Произведенные там радиофармакологические препараты уже используются в боливийских клиниках. Новый совместный российско-боливийский проект внесет еще больший вклад в социально-экономическое развитие южноамериканской республики и повышение качества жизни ее населения, отмечают в пресс-службе Росатома.