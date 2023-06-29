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В Астраханской области определены 11 объектов комплексного развития территорий (КРТ) с градостроительным потенциалом строительства свыше 550 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Игоря Бабушкина по итогам его встречи в Москве с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.
Проект КРТ не только обеспечивает ликвидацию ветхого и аварийного жилья, но и позволяет вести строительство с учетом развития социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.
"В Астраханской области определено 11 территорий, которые предполагают комплексное развитие. Общая площадь земельных участков, на которых возможно строительство многоквартирных домов, - 238,3 га, а их градостроительный потенциал - 551 тыс. кв. м многоквартирного жилья", - говорится в сообщении.
За первые пять месяцев 2023 года в Астраханской области было введено 253,6 тыс. кв. м жилья и расселено более 1,2 млн кв. м аварийного жилья. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году в регионе планируется благоустройство 45 общественных территорий, из которых на 34 уже ведутся работы, уточнили в пресс-службе.
Вопрос жилищного строительства в Астраханской области - один из наиболее острых. Властям необходимо расселить людей из аварийных домов, предоставить жилье детям-сиротам и льготникам. Порядка 80% жилищного фонда Астраханской области было построено более 30 лет назад, за это время, по словам Бабушкина, на большинстве этих объектов не проводились ремонтные работы.
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