 

В Астраханской области определили 11 объектов комплексного развития территорий

29 июня 2023, 13:45 255 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Астраханской области определены 11 объектов комплексного развития территорий (КРТ) с градостроительным потенциалом строительства свыше 550 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Игоря Бабушкина по итогам его встречи в Москве с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

Проект КРТ не только обеспечивает ликвидацию ветхого и аварийного жилья, но и позволяет вести строительство с учетом развития социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

"В Астраханской области определено 11 территорий, которые предполагают комплексное развитие. Общая площадь земельных участков, на которых возможно строительство многоквартирных домов, - 238,3 га, а их градостроительный потенциал - 551 тыс. кв. м многоквартирного жилья", - говорится в сообщении.

За первые пять месяцев 2023 года в Астраханской области было введено 253,6 тыс. кв. м жилья и расселено более 1,2 млн кв. м аварийного жилья. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году в регионе планируется благоустройство 45 общественных территорий, из которых на 34 уже ведутся работы, уточнили в пресс-службе.

О ситуации

Вопрос жилищного строительства в Астраханской области - один из наиболее острых. Властям необходимо расселить людей из аварийных домов, предоставить жилье детям-сиротам и льготникам. Порядка 80% жилищного фонда Астраханской области было построено более 30 лет назад, за это время, по словам Бабушкина, на большинстве этих объектов не проводились ремонтные работы.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, КРТ
Отрасль: Строительство 

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