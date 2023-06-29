В ТиНАО построят технологический промышленный парк "Сенькино"

Помещения будут универсальными, каждый арендатор сможет обустроить цеха с учетом собственных потребностей.

На территории поселения Краснопахорское в Новой Москве построят технологический промышленный парк «Сенькино». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Промышленный парк «Сенькино», согласно проекту застройщика, предназначен для размещения предприятий легкой промышленности. При этом компании смогут производить широкий спектр продукции, поскольку помещения будут универсальными, каждый арендатор сможет обустроить цеха с учетом собственных потребностей», - рассказал Андрей Бочкарёв.

Он также отметил, что технопарк построят в непосредственной близости от ЦКАД между Киевским и Калужским шоссе. На территории комплекса появится пять универсальных производственных корпусов, котельная и насосная и контрольно-пропускные пункты.

«Общая площадь комплекса составит почти 51,3 тыс. кв. метров. На данный момент Мосгосстройнадзор оформил всю необходимую разрешительную документацию. После получения от застройщика извещения о начале работ инспекторы Комитета составят индивидуальный график проверок, к которым привлекут специалистов Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») для проведения комплекса лабораторно-инструментальных исследований», - отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Здания переменной этажности (1-2 этажа) будут оснащены современным инженерным оборудованием и подойдут для размещения различных видов производств благодаря возможности подключения ресурсоемкого технологического оборудования и установки дополнительных инженерных систем.

Проектом предусмотрено устройство плоскостных паркингов на 59 машино-мест для легковых автомобилей резидентов технопарка, в том числе 8 мест выделят для маломобильных групп населения. Также будет организована стоянка для крупногабаритного транспорта общей вместимостью 14 мест. На территории комплекса установят наружное освещение и выполнят комплексное озеленение.

По словам заммэра Москвы, новый производственный комплекс в Новой Москве даст импульс для развития промышленного потенциала округа.