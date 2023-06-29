Начались работы по ремонту основного оборудования подстанции 220 кВ «Заря», которая обеспечивает электроэнергией Сергиево-Посадский городской округ Московской области. В результате будет значительно повышена надежность электроснабжения территорий, где проживает свыше 200 тыс человек, значимых промышленных предприятий и объектов социальной инфраструктуры.

В настоящее время выполняется текущий ремонт силового автотрансформатора мощностью 200 МВА. Второй автотрансформатор будет отремонтирован до конца третьего квартала. Также планируется средний ремонт 18 масляных выключателей 10 кВ.

На отходящих от подстанции воздушных линиях электропередачи будет расчищено от древесно-кустарниковой растительности 724 га просеки, планируется вырубка 64 деревьев, угрожающих падением на трассы ЛЭП. Также запланирована замена более 800 изоляторов, выработавших свой ресурс, ремонт фундаментов опор.

Работы будут завершены до октября текущего года.

Подстанция 220 кВ «Заря» обеспечивает выдачу в Московскую энергосистему мощности Угличской ГЭС, электроснабжение потребителей Сергиево-Посадского городского округа, в т.ч города Пересвет, рабочего поселка Загорской ГАЭС, Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. От стабильной работы этой подстанции зависит надежность электроснабжения значимых потребителей, таких как Сергиево-Посадский областной центр материнства и детства в рабочем посёлке Скоропусковский, Загорский Трубный завод, Сергиево-Посадский стекольный завод, химическое предприятие «Скоропусковский синтез» и др. Установленная мощность подстанции составляет 400 МВА.