К открытию новой зарядной станции приурочили автопробег на электрокарах – колонна из 30 электромобилей стартовала от острова Отдыха и направилась в «Бобровый лог». Именно здесь установили новую зарядку медленного типа. Место выбирали с точки зрения комфорта и удобства: пока владелец электромобиля отдыхает с семьей в парке, машина заряжается. Одновременно станция может обслуживать два электрокара.

В бесплатном тестовом режиме новая зарядка проработает до 1 июля. Затем можно будет платить по стандартному тарифу (с 8:00 до 21:00 - 12 рублей за киловатт/час, в ночное время – 7 рублей). Кроме того, до 30 сентября в фанпарке будет работать бесплатная парковка для электрокаров. Напомним, новая заправочная станция появилась в рамках продолжения проекта «Сибирь заряжает!», который реализуют СГК и Россети Сибирь.

После торжественной зарядки электромобиля организаторы провели собрание электромобилистов. Кураторы проекта «Сибирь заряжает!» - Дмитрий Соседкин от компании «Россети Сибирь» и Игорь Загородний от СГК - поделились перспективами развития сети ЭЗС в Красноярске и Сибири. По мнению организаторов, инфраструктура для электромобилей стремительно развивается, и уже через пять лет на электрокаре можно будет свободно путешествовать по всему краю.