 

​Новый цех по производству электростанций будет построен в Тутаеве благодаря господдержке

30 июня 2023, 15:00 263 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: www.yarregion.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: www.yarregion.ru

Фото: www.yarregion.ru

Резидент территории опережающего развития «Тутаев» – компания «ПСМ Прайм» получит более 147 млн рублей под 1% годовых от «ВЭБ.РФ» на строительство в Тутаеве нового цеха по производству блочно-комплектных электростанций. Это вторая очередь масштабного инвестиционного проекта предприятия. 

– Работа по развитию данного производства ведется в рамках реализации соглашения, подписанного губернатором Михаилом Евраевым на Петербургском международном экономическом форуме в этом году, – отметил первый заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – У нас в регионе три территории опережающего развития: «Тутаев», «Ростов» и «Гаврилов-Ям». Их резиденты пользуются господдержкой, получая налоговые и неналоговые льготы. Также они имеют возможность получить льготное финансирование государственных институтов поддержки и развития. Создание новых производств позволяет обеспечить поступление дополнительных доходов в бюджеты, создать новые рабочие места и реализовать программу развития моногородов. 

На базе нового цеха компания будет производить блочно-комплектные электростанции средней мощности. Они используются в сферах добычи полезных ископаемых, обработки данных, в нефтегазовой отрасли, а также компаниями, развивающими собственную генерацию.

В результате реализации проекта производственные мощности предприятия будут увеличены более чем в два раза. Будет создано около 20 новых рабочих мест. Общая сумма инвестиций в проект составит порядка 184 млн рублей. 

Ранее при участии группы «ВЭБ.РФ» по программе поддержки моногородов была профинансирована первая очередь производства в размере свыше 150 млн рублей.

– Благодаря финансированию первой очереди производства в 2022 году удалось увеличить выручку предприятия до 1 млрд рублей. Строительство нового цеха площадью 2,7 тысячи квадратных метров позволит диверсифицировать производство и нарастить выпуск импортозамещающей продукции, – рассказал генеральный директор «ПСМ Прайм» Александр Сальников.

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство Электротехника 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно