Резидент территории опережающего развития «Тутаев» – компания «ПСМ Прайм» получит более 147 млн рублей под 1% годовых от «ВЭБ.РФ» на строительство в Тутаеве нового цеха по производству блочно-комплектных электростанций. Это вторая очередь масштабного инвестиционного проекта предприятия.

– Работа по развитию данного производства ведется в рамках реализации соглашения, подписанного губернатором Михаилом Евраевым на Петербургском международном экономическом форуме в этом году, – отметил первый заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – У нас в регионе три территории опережающего развития: «Тутаев», «Ростов» и «Гаврилов-Ям». Их резиденты пользуются господдержкой, получая налоговые и неналоговые льготы. Также они имеют возможность получить льготное финансирование государственных институтов поддержки и развития. Создание новых производств позволяет обеспечить поступление дополнительных доходов в бюджеты, создать новые рабочие места и реализовать программу развития моногородов.

На базе нового цеха компания будет производить блочно-комплектные электростанции средней мощности. Они используются в сферах добычи полезных ископаемых, обработки данных, в нефтегазовой отрасли, а также компаниями, развивающими собственную генерацию.

В результате реализации проекта производственные мощности предприятия будут увеличены более чем в два раза. Будет создано около 20 новых рабочих мест. Общая сумма инвестиций в проект составит порядка 184 млн рублей.

Ранее при участии группы «ВЭБ.РФ» по программе поддержки моногородов была профинансирована первая очередь производства в размере свыше 150 млн рублей.