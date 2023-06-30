Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе было зарегистрировано 3 декларации о соответствии и 2 сертификата соответствия на кабельную продукцию.

Декларации были зарегистрированы Кольчугинским заводом "Электрокабель", заводом Москабельмет и заводом Сарансккабель.

№ декларации в реестре Дата регистрации декларации Окончание действия декларации Заявитель Изготовитель Декларируемая продукция Статус испытаний РОСС RU Д-RU.РА01.В.24101/23 29.06.2023 28.06.2028 "Электрокабель" Кольчугинский завод "Электрокабель" Кольчугинский завод Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение, на напряжение 6 и 10 кВ Испытания проводились в производственной лаборатории РОСС RU Д-RU.РА01.А.23324/23 23.06.2023 22.06.2028 "Москабельмет" "Москабельмет" Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, в том числе: бронированные и экранированные Испытания проводились в аккредитованной в ЕАЭС лаборатории РОСС RU Д-RU.РА01.В.23385/23 23.06.2023 23.06.2028 "Сарансккабель" "Сарансккабель" Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ Испытания проводились в аккредитованной в ЕАЭС лаборатории

Заявителями на сертификацию продукции на этой неделе выступили заводы ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ и Камский кабель.

№ сертификата Дата регистрации сертификата Окончание действия сертификата Заявитель Изготовитель Сертифицируемая продукция РОСС RU С-RU.МГ07.В.00064/23 29.06.2023 28.06.2028 "Камский кабель" "Камский кабель" Кабели силовые, гибкие, высоковольтные на напряжение 6 кВ марок: КГпЭ, КГпЭ-ХЛ, КГпЭ-Т, КГЭНШ, КГЭНШ-Т РОСС RU С-RU.НА46.В.00004/23 24.06.2023 23.06.2028 "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" Кабели для горнорудной промышленности с медными или медными лужеными токопроводящими жилами

Новые компании и предприятия

28 июня в реестре юридических лиц был зарегистрирован ИП Муллин Игорь Кузьмич (г. Ульяновск, ИНН 732895960504). Основной вид деятельности - производство электроустановочных изделий.

Рынок полимеров

Индекс полимеров на этой неделе вернулся к показателям начала июня и составил 8,3, что на 1,9% ниже, чем на прошлой неделе.

Индекс занятости и рынок труда

На этой неделе в кабельной отрасли появилось 148 новых вакансий и 32 новых резюме. Таким образом, индекс занятости (соотношение между общим количеством вакансий и размещенных резюме) по прежнему составляет 0,29. Это означает, что на каждую размещенную вакансию в кабельной отрасли приходится 3-4 резюме.

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Торговая активность и цены на кабель

Обновленный индекс торговой активности составил по итогам прошлой недели 43,9 ед., что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) вырос за прошедшую неделю на 3,6%.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 6818 рублей за 100 метров кабеля – на 7% дешевле, чем на прошлой неделе.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8078 рублей (маркетплейс Яндекс.Маркет), что на 6,2% ниже показателей прошлой недели. Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5790 рублей (маркетплейс Wildberries). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет), несмотря на локальное колебание цен, не претерпел изменений.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 7507 рублей до 17652 рублей за 100 метров кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, какое оборудование для производства КПП они предпочитают закупать. Так, 32.96% респондентов отдали свое предпочтение более надежной и доступной импортной продукции, а 22.91% высказались за необходимость поддержки импортозамещения. Однако, большинство респондентов (44.13%) заявили, что конечный выбор зависит от специфики продукции.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 30 июня 2023 года.