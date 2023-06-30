Кабельная аналитика
Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.
На прошедшей неделе было зарегистрировано 3 декларации о соответствии и 2 сертификата соответствия на кабельную продукцию.
Декларации были зарегистрированы Кольчугинским заводом "Электрокабель", заводом Москабельмет и заводом Сарансккабель.
|№ декларации в реестре
|Дата регистрации декларации
|Окончание действия декларации
|Заявитель
|Изготовитель
|Декларируемая продукция
|Статус испытаний
|РОСС RU Д-RU.РА01.В.24101/23
|29.06.2023
|28.06.2028
|"Электрокабель" Кольчугинский завод
|"Электрокабель" Кольчугинский завод
|Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение, на напряжение 6 и 10 кВ
|Испытания проводились в производственной лаборатории
|РОСС RU Д-RU.РА01.А.23324/23
|23.06.2023
|22.06.2028
|"Москабельмет"
|"Москабельмет"
|Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, в том числе: бронированные и экранированные
|Испытания проводились в аккредитованной в ЕАЭС лаборатории
|РОСС RU Д-RU.РА01.В.23385/23
|23.06.2023
|23.06.2028
|"Сарансккабель"
|"Сарансккабель"
|Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ
|Испытания проводились в аккредитованной в ЕАЭС лаборатории
Заявителями на сертификацию продукции на этой неделе выступили заводы ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ и Камский кабель.
|№ сертификата
|Дата регистрации сертификата
|Окончание действия сертификата
|Заявитель
|Изготовитель
|Сертифицируемая продукция
|РОСС RU С-RU.МГ07.В.00064/23
|29.06.2023
|28.06.2028
|"Камский кабель"
|"Камский кабель"
|Кабели силовые, гибкие, высоковольтные на напряжение 6 кВ марок: КГпЭ, КГпЭ-ХЛ, КГпЭ-Т, КГЭНШ, КГЭНШ-Т
|РОСС RU С-RU.НА46.В.00004/23
|24.06.2023
|23.06.2028
|"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
|"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
|Кабели для горнорудной промышленности с медными или медными лужеными токопроводящими жилами
28 июня в реестре юридических лиц был зарегистрирован ИП Муллин Игорь Кузьмич (г. Ульяновск, ИНН 732895960504). Основной вид деятельности - производство электроустановочных изделий.
Индекс полимеров на этой неделе вернулся к показателям начала июня и составил 8,3, что на 1,9% ниже, чем на прошлой неделе.
На этой неделе в кабельной отрасли появилось 148 новых вакансий и 32 новых резюме. Таким образом, индекс занятости (соотношение между общим количеством вакансий и размещенных резюме) по прежнему составляет 0,29. Это означает, что на каждую размещенную вакансию в кабельной отрасли приходится 3-4 резюме.
Обновленный индекс торговой активности составил по итогам прошлой недели 43,9 ед., что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей.
Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) вырос за прошедшую неделю на 3,6%.
Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 6818 рублей за 100 метров кабеля – на 7% дешевле, чем на прошлой неделе.
Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8078 рублей (маркетплейс Яндекс.Маркет), что на 6,2% ниже показателей прошлой недели. Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5790 рублей (маркетплейс Wildberries). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет), несмотря на локальное колебание цен, не претерпел изменений.
Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 7507 рублей до 17652 рублей за 100 метров кабеля.
Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, какое оборудование для производства КПП они предпочитают закупать. Так, 32.96% респондентов отдали свое предпочтение более надежной и доступной импортной продукции, а 22.91% высказались за необходимость поддержки импортозамещения. Однако, большинство респондентов (44.13%) заявили, что конечный выбор зависит от специфики продукции.
Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 30 июня 2023 года.
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