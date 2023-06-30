ООО «Сарансккабель-Оптика» прошло проверку ПАО «Ростелеком» на соответствие утвержденным «Критериям локализации», которые устанавливают требования к организациям, участвующим в закупочных мероприятиях ПАО «Ростелеком». Оценки по стобалльной шкале выставляет коллегиальная комиссия по итогам выездной работы на предприятии.

Результаты работы Комиссии будут отражены в Реестре ПАО «Ростелеком» и дадут нашей организации возможность получения дополнительных баллов по критерию «Локализация» при определении победителя в соответствии с условиями проведения закупок ПАО «Ростелеком».

Благодарим Комиссию за проведенный аудит, общение и объективную оценку нашей деятельности.