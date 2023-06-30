 

ООО "Сарансккабель-Оптика" прошло проверку ПАО "Ростелеком" по "Критериям локализации"

30 июня 2023, 15:15 235 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Сарансккабель-Оптика"
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ООО «Сарансккабель-Оптика» прошло проверку ПАО «Ростелеком» на соответствие утвержденным «Критериям локализации», которые устанавливают требования к организациям, участвующим в закупочных мероприятиях ПАО «Ростелеком». Оценки по стобалльной шкале выставляет коллегиальная комиссия по итогам выездной работы на предприятии.

Результаты работы Комиссии будут отражены в Реестре ПАО «Ростелеком» и дадут нашей организации возможность получения дополнительных баллов по критерию «Локализация» при определении победителя в соответствии с условиями проведения закупок ПАО «Ростелеком».

Благодарим Комиссию за проведенный аудит, общение и объективную оценку нашей деятельности.

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Метки: САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
SOPT
6.97

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