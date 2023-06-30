Около 5 млн кв. м жилья будет построено в районе Южного порта

​Более 4,8 млн кв. метров жилой недвижимости планируется построить на территории Южного порта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На сегодня в этом районе уже строится несколько жилых комплексов общей площадью порядка 2,8 млн кв. метров. Кроме того, в будущем в данной локации инвесторы планируют построить еще несколько жилых комплексов совокупной площадью более 2 млн кв. метров», – сказал Андрей Бочкарёв.

Заммэра отметил, что помимо жилья планируется строительство разной инфраструктуры, в том числе социальной, коммерческой и транспортной.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что сейчас жилые комплексы здесь возводятся в основном крупными застройщиками: компаниями FORMA, Аеон Девелопмент, Level Group и ГК «Кортрос». Все их объекты находятся в активной стадии работ и будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.

«Так, ввод первой очереди квартала PORTLAND девелоперской компании FORMA запланирован на осень 2025 года, ввод первой очереди проекта Level Южнопортовая от компании Level Group – на второй квартал 2026 года, первая очередь проекта «Южный порт» от ГК «КОРТРОС» планируется к вводу в 2027 году, а первой очереди «Ривер Парк Южный», который реализует Аеон Девелопмент в партнерстве с компанией «Ферро-строй», анонсированы к вводу в 2028 году. Совокупная территория под застройку четырех проектов составит 55 га», – пояснила Анастасия Пятова.

Она напомнила, что в мае этого года пять столичных компаний объявили о создании «Ассоциации девелоперов Южного порта», целями которой должны стать взаимообмен планами по развитию участков и в целом территории Южного порта, обмен информацией об инфраструктуре, поддержание высокого уровня качества создаваемых проектов за счет обмена экспертизой, плодотворное взаимодействии со всеми органами власти.

Инвесторами достигнута договоренность, что одновременно со строительством домов будет построена вся необходимая инфраструктура, в первую очередь – социальная. Так, планируется возвести пять школ на 3 650 мест, пять детских садов на 1750 мест, пожарную часть и поликлинику.

«Все социальные объекты в последующем переданы на баланс города. Они будут строиться одновременно с жилой частью первых очередей. Первые этажи комплексов выделят под ритейл, социальную инфраструктуру и все необходимые сервисы. Напомню, что мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал важность создания разветвленной инфраструктуры одновременно со строительством жилых домов», – подчеркнула Анастасия Пятова.

«Южный порт» – крупнейший в столице промышленный кластер, занимающий 644 га или 35% территории района Печатники. Сейчас здесь преобладает застройка 1970-х годов и практически отсутствуют новостройки. Город последовательно обеспечивает территорию реорганизации современными транспортными схемами.

В частности, уже построен и функционирует Южный речной вокзал. Летом 2023 года начнет свою работу регулярный водный маршрут «Печатники» – «Автозаводский мост».

К 2025 году будет запущено движение на участке Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская, открыта станция метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии.

Будет построено несколько новых проездов и путепроводов, а несколько участков Южнопортовой улицы, 1-ого и 2-ого Южнопортовых проездов будут реконструированы. Примыкающая к Люблинско-Дмитровской линии пешеходная эстакада обеспечит выход пассажиров к Москве-реке. Кроме того, запланировано строительство и реконструкция порядка 9 км дорог, в том числе новая магистраль «Печатники – Братеево».