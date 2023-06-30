Авторы и источники / Правообладателям Пленарное заседание «Энергетическая устойчивость и развитие энергетического потенциала Северного Кавказа» Выступление генерального директора Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Юга Вячеслава Афанасьева Доклад директора по информационным технологиям ОДУ Юга Святослава Киселевского Директор Северокавказского РДУ Александр Корольков с докладом о ВИЭ в операционной зоне Северокавказского РДУ

В ходе III Северо-Кавказского Энергетического Форума (СКЭФ-2023) руководители филиалов Системного оператора ОДУ Юга и Северокавказского РДУ рассказали об основных направлениях развития энергосистем региона и актуальных задачах взаимодействия с органами власти.

В пленарном заседании «Энергетическая устойчивость и развитие энергетического потенциала Северного Кавказа» принял участие генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев.

«Форум предоставляет новые возможности для расширения конструктивного сотрудничества Системного оператора с региональными органами власти, энергокомпаниями и потребителями. Ключевая цель – обеспечить максимальную достоверизацию исполнимости заявленных инвестиционных планов, формируемых в каждом субъекте РФ, и разработать максимально точные планы перспективного развития энергосистем в соответствии с социально-экономическими потребностями», - отметил в своем выступлении Вячеслав Афанасьев.

Руководитель ОДУ Юга напомнил, что с текущего года Системный оператор является ключевым центром ответственности за разработку программных документов перспективного планирования - Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС). Он также отметил, что СиПР на 2023–2028 годы утвержден приказом Минэнерго РФ, и сейчас ведется работа над СиПР на 2024 – 2029 годы.

Большой интерес в ходе сессии «Цифровая трансформация электросетевого хозяйства» вызвал доклад директора по информационным технологиям ОДУ Юга Святослава Киселевского, посвященный использованию цифровых информационных моделей в обмене технологическими данными с субъектами отрасли и формированию единого «языка общения» в масштабах отрасли, основанного на стандартах CIM.

Представитель Системного оператора подчеркнул, что важнейшим нововведением централизованной системы перспективного планирования стало создание условий для предоставления недискриминационного доступа широкого круга лиц к формируемым Системным оператором информационным и расчетным моделям энергосистем. Необходимый для этого инструментарий предоставляет специализированный CIM-портал Системного оператора.

Директор Северокавказского РДУ Александр Корольков рассказал о текущем состоянии и перспективах реализации проектов развития ВИЭ в операционной зоне этого филиала Системного оператора. В соответствии с представленным докладчиком прогнозом, с 2023 по 2025 годы совокупная установленная мощность ВЭС и СЭС здесь увеличится на четверть - с текущих 775 МВт до 976 МВт. Александр Корольков отметил, что по итогам 2022 года совокупная доля выработки ВЭС и СЭС в энергосистеме Ставропольского края составила 8% и превысила объем электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС (7 %). Он подчеркнул, что динамичный рост доли ВИЭ, отличающихся нестабильным характером выработки, в энергобалансе выдвигает новые требования к управлению режимами энергосистемы и планированию ее развития.

В ходе форума представители Системного оператора ответили на вопросы участников. Кроме того, они ознакомились с выставочной экспозицией, на которой продемонстрированы самые передовые разработки и решения отечественных производителей оборудования для энергетики.

О СКЭФ-2023

Северо-Кавказский Энергетический Форум (СКЭФ-2023) – крупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского региона. Ключевые темы форума: социально-экономическое развитие Северного Кавказа и реализация Энергетической стратегии до 2030 г., концепция развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры, энергоэффективность, цифровизиция и обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры. В форуме участвуют представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, крупнейших энергокомпаний, научного сообщества, профильных вузов и научно-исследовательских институтов, производителей оборудования.