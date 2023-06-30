 

Системный оператор: СКЭФ-2023 – эффективная площадка внутриотраслевого диалога

30 июня 2023, 15:45 228 Время чтения ≈ 5 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
Авторы и источники / Правообладателям
Пленарное заседание «Энергетическая устойчивость и развитие энергетического потенциала Северного Кавказа»

Пленарное заседание «Энергетическая устойчивость и развитие энергетического потенциала Северного Кавказа»

Выступление генерального директора Филиала АО СО ЕЭС ОДУ Юга Вячеслава Афанасьева

Выступление генерального директора Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Юга Вячеслава Афанасьева

Доклад директора по информационным технологиям ОДУ Юга Святослава Киселевского

Доклад директора по информационным технологиям ОДУ Юга Святослава Киселевского

Директор Северокавказского РДУ Александр Корольков с докладом о ВИЭ в операционной зоне Северокавказского РДУ

Директор Северокавказского РДУ Александр Корольков с докладом о ВИЭ в операционной зоне Северокавказского РДУ

В ходе III Северо-Кавказского Энергетического Форума (СКЭФ-2023) руководители филиалов Системного оператора ОДУ Юга и Северокавказского РДУ рассказали об основных направлениях развития энергосистем региона и актуальных задачах взаимодействия с органами власти.

В пленарном заседании «Энергетическая устойчивость и развитие энергетического потенциала Северного Кавказа» принял участие генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев.

«Форум предоставляет новые возможности для расширения конструктивного сотрудничества Системного оператора с региональными органами власти, энергокомпаниями и потребителями. Ключевая цель – обеспечить максимальную достоверизацию исполнимости заявленных инвестиционных планов, формируемых в каждом субъекте РФ, и разработать максимально точные планы перспективного развития энергосистем в соответствии с социально-экономическими потребностями», - отметил в своем выступлении Вячеслав Афанасьев.

Руководитель ОДУ Юга напомнил, что с текущего года Системный оператор является ключевым центром ответственности за разработку программных документов перспективного планирования - Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС). Он также отметил, что СиПР на 2023–2028 годы утвержден приказом Минэнерго РФ, и сейчас ведется работа над СиПР на 2024 – 2029 годы.

Большой интерес в ходе сессии «Цифровая трансформация электросетевого хозяйства» вызвал доклад директора по информационным технологиям ОДУ Юга Святослава Киселевского, посвященный использованию цифровых информационных моделей в обмене технологическими данными с субъектами отрасли и формированию единого «языка общения» в масштабах отрасли, основанного на стандартах CIM.

Представитель Системного оператора подчеркнул, что важнейшим нововведением централизованной системы перспективного планирования стало создание условий для предоставления недискриминационного доступа широкого круга лиц к формируемым Системным оператором информационным и расчетным моделям энергосистем. Необходимый для этого инструментарий предоставляет специализированный CIM-портал Системного оператора.

Директор Северокавказского РДУ Александр Корольков рассказал о текущем состоянии и перспективах реализации проектов развития ВИЭ в операционной зоне этого филиала Системного оператора. В соответствии с представленным докладчиком прогнозом, с 2023 по 2025 годы совокупная установленная мощность ВЭС и СЭС здесь увеличится на четверть - с текущих 775 МВт до 976 МВт. Александр Корольков отметил, что по итогам 2022 года совокупная доля выработки ВЭС и СЭС в энергосистеме Ставропольского края составила 8% и превысила объем электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС (7 %). Он подчеркнул, что динамичный рост доли ВИЭ, отличающихся нестабильным характером выработки, в энергобалансе выдвигает новые требования к управлению режимами энергосистемы и планированию ее развития.

В ходе форума представители Системного оператора ответили на вопросы участников. Кроме того, они ознакомились с выставочной экспозицией, на которой продемонстрированы самые передовые разработки и решения отечественных производителей оборудования для энергетики.

О СКЭФ-2023

Северо-Кавказский Энергетический Форум (СКЭФ-2023) – крупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского региона. Ключевые темы форума: социально-экономическое развитие Северного Кавказа и реализация Энергетической стратегии до 2030 г., концепция развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры, энергоэффективность, цифровизиция и обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры. В форуме участвуют представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, крупнейших энергокомпаний, научного сообщества, профильных вузов и научно-исследовательских институтов, производителей оборудования.

Обсудить на форуме
Метки: СО ЕЭС, ОДУ ЮГА, СКЭФ-2023
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Мероприятия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно