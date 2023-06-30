 

Ульяновские энергетики ремонтируют высоковольтные линии

30 июня 2023, 17:15 207 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» продолжают ремонтную кампанию на высоковольтных воздушных линиях электропередачи (ВЛ).

С начала кампании энергетики уже завершили ремонт более 27 км воздушных линий. Всего до наступления осенне-зимнего периода 2023/2024 гг. планируется провести капитальный ремонт более 80 км ВЛ 35-110 кВ.

Энергетикам филиала предстоит выполнить комплекс работ по замене участков провода, гирлянд изоляторов, усилению изоляции в местах переходов через автомобильные дороги, железнодорожные пути, инженерные сети. Также на линиях будет произведена установка гасителей вибрации на провода, ремонт надземной части фундаментов и выправка железобетонных опор.

На участках ВЛ будет восстановлено антикоррозийное покрытие металлических элементов опор, произведено обновление контура заземления, установлены информационные знаки и знаки, предупреждающие об опасности. Кроме того, важной составляющей ремонтной программы является расчистка трасс и охранных зон ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.

Ремонтная программа филиала «Ульяновские распределительные сети» направлена на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории Ульяновской области. Своевременное и качественное выполнение всех запланированных в рамках ремонтной программы мероприятий — одно из условий получения филиалом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 гг.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, УЛЬЯНОВСКИЕ РС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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