30 июня 2023 года в НИУ «МЭИ» стартовал VI Открытый чемпионат электриков, в котором принимают участие более 300 специалистов в области электромонтажа со всей России.

Соревнования проходят в течение двух дней (30 июня — 1 июля 2023 года), участникам необходимо за определенный промежуток времени собрать готовую к запуску электроустановку.

В рамках мероприятия прошло пленарное заседание «Современный электромонтаж: требования крупнейших работодателей к специалисту, корпоративные программы развития профессионалов», спикеры ведущих профильных компаний ответили на актуальные вопросы в области электромонтажа и подготовки кадров.

«Для нас очень ценно быть образовательным партнером чемпионата. С одной стороны, мероприятие позволяет взаимодействовать с одним из крупнейших лидеров в области электротехники в нашей стране компанией IEK GROUP, а с другой стороны, НИУ «МЭИ» создавался в 30-е годы прошлого века, как вуз ориентированный на насущные проблемы развития энергетики в нашей стране. Совместно с нашими специалистами мы всегда готовы помогать развивать область электромонтажа с применением отечественных современных технологий», — выступил с приветственным словом первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков.

Ведущие специалисты и преподаватели НИУ «МЭИ» рассказали об основных программах Цифрового электромонтажа, программах дополнительного образования и профессиональной переподготовки кадров с применением очных и дистанционных образовательных программ.

Также в рамках деловой программы чемпионата были обсуждены вопросы международного развития технологий и навыков в области электромонтажа и развитие технологий и навыков в странах БРИКС.

Организатором VI Открытого чемпионата электриков выступила компания IEK GROUP, образовательным партнером — НИУ «МЭИ».