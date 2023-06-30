До начала VIII Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» остается несколько дней. Подготовка мероприятия, организуемого компанией «Россети» и журналом «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» при поддержке Министерства энергетики РФ, вышла на завершающую стадию. По своим масштабам, количеству профильных руководителей и специалистов распределительного электросетевого комплекса, спектру обсуждаемых тем конференция станет одним из крупнейших деловых событий в электроэнергетике России в 2023 году.

Всего в рамках пленарной части и тематических сессий конференции запланировано 90 выступлений. Еще 11 выступлений и комментариев будет представлено на впервые организованной в рамках конференции постер-сессии. Таким образом, общее количество докладов Конференции, по сравнению с программой VII Международной конференции, состоявшейся в прошлом году, увеличилось в 2 раза.

С расширением тематики конференции возросло и количество ее участников. Сегодня это более 1000 руководителей и экспертов из почти 300 организаций из различных регионов России и Стран СНГ.

Существенно расширилась и Техническая выставка «ЭЭПиР», которая проводится в рамках конференции. В текущем году свои передовые разработки и решения представляют 58 организаций. По сравнению с 2022 годом, экспозиция расширена более чем в 2,5 раза.

Помимо основной деловой программы, всем зарегистрированным участникам конференции доступны дополнительные мероприятия:

По сложившейся традиции, в месячный срок после окончания конференции будет сформирован итоговый документ, отражающий все основные тезисы и предложения, высказанные ее участниками и принятые по итогам обсуждений.

По всем возникающим вопросам участники конференции могут обратиться к представителям оргкомитета:

по вопросам, связанным с программой и выступлениями, — Маргарита Гафурова +7(917)222-67-43,

+7(917)222-67-43, по вопросам регистрации — Наталья Забавина +7(926)844-00-99,

+7(926)844-00-99, по общим вопросам — Наталья Гусарова +7(929)905-13-37.

О конференции

Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» — одно из главных отраслевых событий в электроэнергетике РФ. Конференция проводится с 2015 года.

Сессии VIII Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» 5–6 июля 2023 года, Москва, Центр международной торговли, Конгресс-центр ЦМТ:

Планирование развития распределительной сети. Возможности применения инновационных решений в распределительных сетях. Применение новых методов и средств диагностирования для планирования ремонтной деятельности. Надежность электроснабжения потребителей при плановых и аварийных работах. Релейная защита и автоматика распределительных сетей. Охрана труда. Постер-сессия.

С детальной программой конференции можно ознакомиться по ссылке.

Сопровождать конференцию будет Техническая выставка «ЭЭПиР», на которой производители представят новейшие образцы оборудования и технических решений для распределительных электрических сетей.

Организаторами конференции при поддержке Министерства энергетики РФ выступают Группа компаний «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».

Содействие в проведении конференции оказывают: АО «ОЭК», ИК ЭЭС СНГ, НИУ «МЭИ», ИСЭМ СО РАН, Ассоциация «ЭРА России».

Генеральный партнер: Группа компаний «Таврида Электрик».

Официальные партнеры: Encore Engineering, ПО «Форэнерго», ООО «УК «ЭНЕРГОРАЗВИТИЕ», ООО «НПК «Автоприбор», ООО «Группа ЭНЭЛТ», АО «Систэм Электрик».

Партнеры: ООО «ВостокЭнергоСервис», Группа компаний «Арматех», ООО «ПиЭлСи Технолоджи», ООО «ТермоЭлектрика», ООО «Энерготэк», МНПП «АНТРАКС», ООО «Прософт-Системы», ООО «ТЭМЗ», ООО «Энергопласт», АО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» — ТМ Самара».