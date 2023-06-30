В рамках VIII Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» для ее участников будет продемонстрирована «вживую» работа трех программных продуктов, а также показано их применение на разных этапах жизненного цикла РЗА, включая обмен информацией между ними.

Демонстрация с использованием программных комплексов и терминалов РЗА будет с проводиться 5 июля c 12:15 до 17:00 в зале «Байкал» Конгресс-центра ЦМТ.

Для справки:

На Международной конференции по использованию стандарта МЭК 61850, проходившей в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в 2018 году, было объявлено о создании системы жизненного цикла РЗА и АСУ ТП, состоящей из трех программных продуктов:

САПР ЭК РЗА — программный комплекс для разработки томов ППО, ОТР (РЗА, АСУ ТП и СОПТ), ПД (РЗА, АСУ ТП, ПА, СОПТ и ВК) и ТЧКД комплексов РЗА, АСУ ТП и СОПТ;

ПК Эксплуатация — программный комплекс, обеспечивающий учет устройств, разработку графиков ТО, расчет параметров аварийных событий и параметров срабатывания, ведение базы НТД, сопровождение капитального строительства комплексов РЗА и АСУ ТП;

ПТК Приемка — программно-технический комплекс для выполнения аттестации, наладки, приемки из наладки, периодического ТО и послеаварийных проверок комплексов РЗА.

Все эти программные продукты теперь обмениваются xml-файлами и обеспечивают бесшовный обмен данными для минимизации человеческого фактора.

VIII Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» состоится 5–6 июля 2023 года в Москве, в Центре международной торговли (Конгресс-центр ЦМТ).

Организаторами конференции при поддержке Министерства энергетики РФ выступают Группа компаний «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».

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