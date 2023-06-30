Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Омскую область. Он совместно с врио губернатора региона Виталием Хоценко дал старт строительству производства полиизобутилена и принял участие в запуске модернизированного производства по переработке бутан-бутиленовой фракции на заводе «Омский каучук».

«Запуск производства на заводе “Омский каучук” позволит исключить зависимость нашей страны от поставок из-за рубежа ПИБа, который применяется в смазочных материалах, клеях и герметиках, электроизоляционных изделиях, эмульгаторах, а также в геологоразведке. В настоящий момент более 90% низкомолекулярного полиизобутилена импортируется. Поэтому проект по созданию производства ПИБа был поддержан государством в рамках субсидии на НИОКР (постановление Правительства Российской Федерации №1649)», – отметил Денис Мантуров и поблагодарил руководство области за активное содействие в развитии химической промышленности.

Глава региона отметил важность проектов для Омской области.

«Оба проекта – и успешное завершение реконструкции установки по переработке бутана технического, и начало большой работы по строительству производства полиизобутилена – важны как для нашего региона, одного из отечественных нефтехимических центров, так и для всей страны. Они направлены на импортозамещение и помогают в укреплении технологического суверенитета России. Эту задачу поставил перед нами Президент Владимир Владимирович Путин», – прокомментировал Виталий Хоценко.

Реализация проектов осуществлялась при поддержке Минпромторга России, правительства Омской области, ФРП, а также Газпромбанка.

Вице-премьер – глава Минпромторга и врио губернатора ознакомились с производственными мощностями ПО «Полёт». «Полёт» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» – более 80 лет специализируется на выпуске авиационной и ракетно-космической техники. На заводе организовано производство ракетных модулей для семейства ракет-носителей «Ангара» полного цикла.

Также Денис Мантуров и Виталий Хоценко посетили «Омсктрансмаш». Завод занимается разработкой и изготовлением новых образцов военной и гражданской продукции, ремонтом и модернизацией бронетехники. На сегодняшний день на вооружении российской армии состоит 30 образцов военной и инженерной техники производства «Омсктрансмаша». Денис Мантуров отметил, что за последний год объёмы производства «Омсктрансмаша» по ГОЗ увеличились в 4 раза. На заводе запущена уникальная, не имеющая аналогов в России автоматическая линия по сборке гусеничных лент. Она позволяет производить различные по конструкции и типоразмеру ленты не только для серийных, но и для перспективных образцов гражданской и специальной техники. Процесс производства гусеничной ленты полностью автоматизирован. Операторы осуществляют контроль за точной и бесперебойной работой систем, всю работу за них делают роботы. Особое внимание стоит уделить последнему этапу производства – проверке изделий на прочность. Для этих целей служит автоматическая, переналаживаемая с полуавтоматической загрузкой установка для обкатки гусеничных лент. На сегодняшний день «Омсктрансмаш» производит все основные типы гусеничных лент, обеспечивая ими гусеничную бронетехнику России.

На выставочной экспозиции, которую посетили Денис Мантуров и Виталий Хоценко, представили свою продукцию предприятия Омской области. Вице-премьер высоко оценил качество представленной продукции.

«С учётом индустриального развития регион в последние годы стал лидером в Сибирском федеральном округе по темпам развития промышленности. Сегодня регион располагает высокоразвитым нефтеперерабатывающим комплексом, рядом химических предприятий, машиностроительными и радиоэлектронными производствами. В области расположены крупные предприятия военно-промышленного комплекса России, в частности по выпуску бронетехники», – отметил он.

Помимо этого, состоялась двусторонняя встреча Дениса Мантурова и Виталия Хоценко. Они обсудили вопросы докапитализации регионального фонда развития промышленности и участие Омской области в конкурсном отборе на получение единой региональной субсидии.

«Предприятия области активно претендуют на поддержку в рамках механизма кластерной инвестиционной платформы, таких проектов на данный момент уже три. Напомню, что КИП даёт доступ к льготному заёмному финансированию для производителей критически важной продукции. Не могу не отметить уже зарекомендовавший себя в бизнес-сообществе механизм господдержки – промышленная ипотека. Два предприятия Омской области уже получили промипотеку на общую сумму 164 млн рублей. Благодаря этой мере поддержки приобретено 18,5 тыс. кв. м производственных площадей в регионе. С учётом расширения этого механизма помимо приобретения помещений у бизнеса есть возможность оформить льготный кредит также на строительство, реконструкцию и модернизацию производственных площадей», – отметил Денис Мантуров.

Также он обратил внимание, что предприятия области получают необходимую системную поддержку как со стороны региона, так и на федеральном уровне. В частности, речь идёт о льготах и преференциях для системообразующих предприятий, поддержке импортозамещения. Бизнесу доступна широкая линейка финансовых инструментов, в том числе льготные кредиты на оборотные средства и на развитие, кредитные каникулы, гранты на импортозамещающие разработки. В регионе создан фонд развития промышленности Омской области. Общая капитализация фонда составляет 140 млн рублей. Эти средства по различным программам регионального фонда можно направить в том числе на поддержку предприятий сельхозмашиностроения, лёгкой, лесной промышленности.

«Омская область – промышленный край. Благодаря поддержке Минпромторга России сегодня запустили строительство нового производства. Также будем работать над созданием индустриального парка на базе “Омсктрансмаша”. В ближайшее время разработаем концепцию и будем стараться получить федеральную поддержку», – отметил Виталий Хоценко.

Он добавил, что благодаря инструментарию Минпромторга России область сможет реализовать проект и достичь больших результатов. В завершение врио губернатора поблагодарил вице-премьера за всестороннюю поддержку Омской области.