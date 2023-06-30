Важным мероприятием второго дня Северо-Кавказского энергетического форума (СКЭФ-2023) стал деловой завтрак, который генеральный партнер – компания «Россети Северный Кавказ» - организовал для представителей органов власти Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), партнеров и экспертов отрасли.

В обсуждении текущего состояния, вызовов и перспектив развития электросетевого комплекса СКФО приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Максим Владимиров, первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края Андрей Хлопянов, руководитель Управления Росреестра по СКФО Вячеслав Песков, делегации представителей органов власти регионов округа и территориальных подразделений группы «Россети Северный Кавказ».



С приветственным словом к участникам диалога обратился первый заместитель генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Игорь Шмаков, который рассказал присутствующим о ключевых направлениях работы компании.



Вопросы тарифного регулирования деятельности по передаче электроэнергии озвучил и.о. заместителя генерального директора энергокомпании по экономике и финансам Иван Хрыкин.



Заместитель генерального директора по корпоративному управлению энергокомпании Сергей Усевич сообщил о масштабной работе, которую группа «Россети Северный Кавказ» в соответствии со стратегией Правительства РФ ведет по консолидации электросетевых активов на территории СКФО, а также о мероприятиях по ликвидации бесхозяйного имущества.



О деятельности компании в энергосбытовом направлении и платежной дисциплине потребителей в СКФО рассказал и.о. заместителя генерального директора компании по реализации и развитию услуг Алексей Гончаров.



Технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре компании, взаимодействие с органами власти в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта – эти важные вопросы озвучил директор Департамента перспективного развития и технологического присоединения «Россети Северный Кавказ» Евгений Яструбенко.



В рамках доклада Ректора Северо-Кавказского федерального университета Дмитрия Беспалова участники обсудили взаимодействие в части подготовки кадров, а также трудоустройства выпускников.



Каждая из обозначенных тем вызывала оживленный интерес участников. В адрес спикеров звучали актуальные для регионов вопросы, на которые гости получали компетентные ответы от представителей энергокомпании.

«Формат делового завтрака позволяет энергетическому сообществу и органам власти в неформальной обстановке поднимать важные для развития отрасли вопросы, сообща находить пути решения задач, направленных на повышение надежности электроснабжения жителей и предприятий округа», - подчеркнул модератор площадки, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков.

Напомним, третий Северо-Кавказский энергетический форум стартовал 29 июня. Компания «Россети Северный Кавказ» традиционно выступает генеральным партером СКЭФ.