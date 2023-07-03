 

В Белокаменке началась установка технологических модулей для второй линии завода "Арктик СПГ 2"

3 июля 2023, 17:00 291 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АБН

В Белокаменке в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк» началась установка технологических модулей для второй линии завода «Арктик СПГ 2». Это платформа гравитационного типа с подъёмно-скидинговой системой. Всего их будет 14 с общим весом в 160 тысяч тонн.

В компании рассказали, что такая система была спроектирована специально для «Арктик СПГ 2». Для расположения модуля на нужном месте его поднимают на 17 метров на уровень платформы и перемещают на 300 метров. Отмечается готовность первого модуля.

«Модуль осушки и удаления ртути стал, без преувеличения, первым весомым элементом, установленным на второй технологической линии проекта “Арктик СПГ 2″. Но и не это главное – он стал первым полностью собранным в России. Вот такое импортозамещение в действии», – говорится в сообщении.

По словам начальника управления грузоподъёмных операций «Арктик СПГ 2» Вадима Карницкого габариты модуля составляют 57 метров в длину, 44 метра в высоту, 37 метров в ширину, а общий вес составляет 7 тысяч 300 тонн.

После этого на предприятии перейдут к следующему модулю, который соединят с первым, и проведут пусконаладочные работы. Три подстанции для временного электроснабжения уже подготовлены.

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Метки: НОВАТЭК, ИНВЕСТПРОЕКТ, АРКТИК СПГ
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность 

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