В Белокаменке в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк» началась установка технологических модулей для второй линии завода «Арктик СПГ 2». Это платформа гравитационного типа с подъёмно-скидинговой системой. Всего их будет 14 с общим весом в 160 тысяч тонн.

В компании рассказали, что такая система была спроектирована специально для «Арктик СПГ 2». Для расположения модуля на нужном месте его поднимают на 17 метров на уровень платформы и перемещают на 300 метров. Отмечается готовность первого модуля.

«Модуль осушки и удаления ртути стал, без преувеличения, первым весомым элементом, установленным на второй технологической линии проекта “Арктик СПГ 2″. Но и не это главное – он стал первым полностью собранным в России. Вот такое импортозамещение в действии», – говорится в сообщении.

По словам начальника управления грузоподъёмных операций «Арктик СПГ 2» Вадима Карницкого габариты модуля составляют 57 метров в длину, 44 метра в высоту, 37 метров в ширину, а общий вес составляет 7 тысяч 300 тонн.

После этого на предприятии перейдут к следующему модулю, который соединят с первым, и проведут пусконаладочные работы. Три подстанции для временного электроснабжения уже подготовлены.