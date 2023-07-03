Кабельная аналитика
В соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам РК (ГКЦТ РК) 1 июля 2023 года вступили в силу новые тарифные ставки расчёта платы за подключение к электрическим сетям для заявителей - физических лиц.
ГКЦТ РК ввел в действие новые ставки платы за технологическое присоединение. Ознакомиться с полным текстом документа можно по ссылке: https://gkz.rk.gov.ru/ru/document/show/6223.
Со второго полугодия 2023 года льготная ставка для физических лиц, подающих заявку в целях техприсоединения энергопринимающих устройств мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, составляет 4256 руб. за 1 кВт.
Отметим, что ГУП РК «Крымэнерго» не устанавливает стоимость технологического присоединения, а применяет тарифы в соответствии с приказом ГКЦТ РК.
Заявители могут получить консультации по телефонам:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» - гарантирующий поставщик, крупнейшая энергетическая организация Крыма, которая обеспечивает стабильное функционирование энергосистемы полуострова.
ГУП РК «Крымэнерго» выполняет функции по передаче и поставке электрической энергии.
Территория обслуживания ГУП РК «Крымэнерго» - Республика Крым.
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