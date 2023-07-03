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Специалисты энергопредприятия успешно завершили капитальный ремонт воздушной линии (ВЛ) электропередачи 10 кВ протяженностью 20 км, питающей более 7 тыс. жителей населенных пунктов Лозовое, Петропавловка, Залесье, Константиновка и Украинка Симферопольского района, а также микрорайона Кирпичное г. Симферополя. Ремонтные мероприятия проводились для улучшения качества электроснабжения потребителей и подготовки энергообъектов к новому отопительному сезону.
С третьей декады мая до конца июня 2023 года энергетики провели верховой осмотр линии электропередачи 10 кВ и ревизию контактных соединений, отрегулировали стрелы провиса, заменили дефектный провод и изоляторы, установили новые железобетонные опоры, изготовленные из устойчивых современных материалов и имеющие более длительный срок эксплуатации.
Также в рамках ремонтной программы хозяйственным способом были выполнены следующие работы:
Отметим, что вышеуказанные мероприятия реализованы в установленные сроки и в полном объеме.
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