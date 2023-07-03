Специалисты энергопредприятия успешно завершили капитальный ремонт воздушной линии (ВЛ) электропередачи 10 кВ протяженностью 20 км, питающей более 7 тыс. жителей населенных пунктов Лозовое, Петропавловка, Залесье, Константиновка и Украинка Симферопольского района, а также микрорайона Кирпичное г. Симферополя. Ремонтные мероприятия проводились для улучшения качества электроснабжения потребителей и подготовки энергообъектов к новому отопительному сезону.

С третьей декады мая до конца июня 2023 года энергетики провели верховой осмотр линии электропередачи 10 кВ и ревизию контактных соединений, отрегулировали стрелы провиса, заменили дефектный провод и изоляторы, установили новые железобетонные опоры, изготовленные из устойчивых современных материалов и имеющие более длительный срок эксплуатации.

Также в рамках ремонтной программы хозяйственным способом были выполнены следующие работы:

от древесно-кустарниковой растительности расчищена охранная зона ЛЭП;

произведена замена двух энергоузлов, соответствующих современным требованиям безопасности и эффективности, с увеличением общей мощности до 880 кВА;

на подстанции 35 кВ смонтирован вакуумный выключатель, обладающий более высокой механической прочностью и межремонтным ресурсом;

выполнена установка реклоузера 10 кВ, позволяющего управлять линией дистанционно с диспетчерских пунктов, а также в случае аварии существенно сократить продолжительность поиска повреждения в сети и устранить причины отключений.

Отметим, что вышеуказанные мероприятия реализованы в установленные сроки и в полном объеме.