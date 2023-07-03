 

ГУП РК "Крымэнерго" повышает надежность электросетевой инфраструктуры в Симферопольском районе

3 июля 2023, 13:45 349 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
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Специалисты энергопредприятия успешно завершили капитальный ремонт воздушной линии (ВЛ) электропередачи 10 кВ протяженностью 20 км, питающей более 7 тыс. жителей населенных пунктов Лозовое, Петропавловка, Залесье, Константиновка и Украинка Симферопольского района, а также микрорайона Кирпичное г. Симферополя. Ремонтные мероприятия проводились для улучшения качества электроснабжения потребителей и подготовки энергообъектов к новому отопительному сезону.

 С третьей декады мая до конца июня 2023 года энергетики провели верховой осмотр линии электропередачи 10 кВ и ревизию контактных соединений, отрегулировали стрелы провиса, заменили дефектный провод и изоляторы, установили новые железобетонные опоры, изготовленные из устойчивых современных материалов и имеющие более длительный срок эксплуатации.

Также в рамках ремонтной программы хозяйственным способом были выполнены следующие работы:

  •  от древесно-кустарниковой растительности расчищена охранная зона ЛЭП;
  •  произведена замена двух энергоузлов, соответствующих современным требованиям безопасности и эффективности, с увеличением общей мощности до 880 кВА;
  •  на подстанции 35 кВ смонтирован вакуумный выключатель, обладающий более высокой механической прочностью и межремонтным ресурсом;
  •  выполнена установка реклоузера 10 кВ, позволяющего управлять линией дистанционно с диспетчерских пунктов, а также в случае аварии существенно сократить продолжительность поиска повреждения в сети и устранить причины отключений.

Отметим, что вышеуказанные мероприятия реализованы в установленные сроки и в полном объеме.

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Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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