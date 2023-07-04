Компания цифровых технологий Государственной электросетевой корпорации (ГЭК) Китая, Системный оператор Единой энергетической системы, Совет рынка и Администратор торговой системы договорились о создании рабочей группы для сотрудничества экспертов в области внедрения цифровых технологий в электроэнергетике.

Главный диспетчерский центр Системного оператора в рамках технического визита посетила делегация Компании цифровых технологий Государственной электросетевой корпорации (ГЭК) Китая. Деловая встреча, была организованна при участии Ассоциации «НП Совет Рынка» и АО «АТС».

Холдинговая Компания цифровых технологий является дочерней компанией ГЭК Китая и занимается деятельностью в области цифровизации сетевого комплекса, электронной коммерции и развития цифровых технологий, в том числе внедрения облачных решений. Главная миссия компании – обеспечение реализации стратегии развития ГЭК Китая посредством цифровизации и информатизации.

Китайские коллеги поделились опытом разработки и запуска электронных сервисов по услугам электроснабжения и обеспечения работы розничного рынка электроэнергии, сервисов «одного окна» для инвесторов, планирующих подключения к энергосистеме объектов ВИЭ и промышленных накопителей, электронных площадок закупок оборудования, а также цифровизации управленческих процедур. В свою очередь представители российской стороны рассказали о модели рынка и применяемых в отечественной электроэнергетике цифровых технологиях и планируемых к реализации проектах.

Директор по энергетическим рынкам и внешним связям Системного оператора Андрей Катаев представил информацию о структуре и функционировании отечественного рынка электроэнергии и цифровых решениях, используемых Системным оператором и Коммерческим оператором (АО «АТС») для обеспечения функционирования рыночных механизмов.

Заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП Совет Рынка» Олег Баркин рассказал о функционировании оптового рынка и реализуемых в России проектах по развитию розничного рынка, запуску в обращение низкоуглеродных «зеленых» сертификатов и расчету выбросов парниковых газов.

По итогам встречи стороны отметили взаимную заинтересованность в сотрудничестве в области цифровизации диспетчерского управления и развития розничного рынка электроэнергии, вопросам низкоуглеродной повестки. Китайская сторона предложила сформировать экспертные группы по этим направлениям.

«Мы видим потенциальные направления нашего сотрудничества и поняли, что нам делать дальше. Надеюсь, что наша кооперация и сотрудничество будут плодотворными», – отметил руководитель китайской делегации главный инженер Компании цифровых технологий Ши Жуйцзе.

«Сегодняшняя встреча позволила определить основные направления нашего дальнейшего сотрудничества. Создание совместных экспертных групп с участием представителей Компании цифровых технологий ГЭК Китая, Системного оператора, Ассоциации «НП Совет Рынка» и АО «АТС» – хорошая идея. Надеюсь, что работа в этом формате будет плодотворной», – отметил директор по энергетическим рынкам и внешним связям Системного оператора Андрей Катаев.

В рамках деловой встречи гости посетили диспетчерский пункт Главного диспетчерского центра Системного оператора. В состав китайской делегации во главе с главным инженером Компании цифровых технологий Ши Жуйцзе вошли помощник директора департамента развития рынка, операционный директор, научный сотрудник департамента НИОКР Компании цифровых технологий, глава и административный менеджер Представительства ГЭК Китая в России.

Системный оператор представляли член Правления, директор по энергетическим рынкам и внешним связям Андрей Катаев, директор по цифровой трансформации Станислав Терентьев, директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Роман Богомолов и заместитель директора по энергетическим рынкам Ольга Лонщакова. В деловой встрече приняли участие член Правления АО «АТС» Александр Комиссаров и заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП Совет Рынка» Олег Баркин.