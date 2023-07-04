АО «В/О «Изотоп» (входит в дивизион «Технологии здоровья» Госкорпорации «Росатом») поставило первую партию генераторов германия-68/галлия-68 (Ge-68/Ga-68) производства ЗАО «Циклотрон» (г. Обнинск) в рамках нового контракта с локальным дистрибьютором продукции медицинского назначения Esente Healthcare в Республику Индия.

По условиям контракта в течение года АО «В/О «Изотоп» поставит индийской стороне 40 генераторов Ge-68/Ga-68. Ранее при содействии АО «В/О «Изотоп» было получено регистрационное удостоверение от Центральной организации Индии по контролю за стандартами на лекарственные средства (The Central Drugs Standard Control Organisation) на коммерциализацию генераторов Ge-68/Ga-68 российского производителя.

Изотоп Ga-68 применяется в ядерной медицине для диагностики широкого спектра онкологических заболеваний на ПЭТ-сканнерах и позволяет проводить более 100 тыс. диагностических процедур во всем мире ежегодно.

«Поставки генераторов германия-68/галлия-68 в рамках контракта с дистрибьютором Esente Healthcare открывают новые возможности для расширения присутствия Госкорпорации «Росатом» на индийском рынке ядерной медицины, а также позволят обеспечить рост товарооборота по изотопной продукции между нашими странами», - отметил заместитель генерального директора АО «В/О «Изотоп» по коммерческим вопросам Антон Шаргин.

«Технологии здоровья» – дивизион, аккумулирующий экспертизу Госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения. Создан на базе предприятий и институтов Росатома с целью комплексного развития медицинских технологий в России и за рубежом. Дивизион «Технологии здоровья» развивается по четырем основным направлениям: комплексные решения для медицины; производство и поставка изотопной продукции (50 стран мира); оборудование для диагностики и терапии; решения для ионизирующей обработки продукции.

АО «В/О «Изотоп» - официальный поставщик продукции изотопного комплекса Госкорпорации «Росатом» на международный рынок и ключевой поставщик данной продукции на внутренний рынок. Среди партнеров АО «В/О «Изотоп» - 170 зарубежных компаний, расположенных в 50 странах мира, и порядка 600 организаций в России, в том числе медицинские учреждения, промышленные предприятия и научные организации. В 2023 году АО «В/О «Изотоп» отмечает юбилей - 65-летие со дня основания.

Радиоизотопная продукция медицинского назначения Госкорпорации «Росатом» позволяет проводить около 2,5 млн диагностических и терапевтических процедур ежегодно в мире.

ЗАО «Циклотрон» - ведущий российский производитель циклотронных радиоактивных изотопов и источников излучения. Продукция предприятия предназначена для применения в научных исследованиях, промышленности и ядерной медицине, а также востребована в высокотехнологичных космических проектах. ЗАО «Циклотрон» впервые в мире наладил коммерческий выпуск генераторов германия-68/галлия-68, что положило начало активной разработке и применению РФП на основе галлия-68 в России и за рубежом.

Источник: Пресс-служба АО «В/О «Изотоп»