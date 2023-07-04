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СУЭНКО строит новую кабельно-воздушную линию для электроснабжения Арбинских очистных сооружений после реконструкции

4 июля 2023, 16:15 335 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: СУЭНКО
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: suenco.ru

Фото: suenco.ru

На днях энергетики смонтировали участок ЛЭП под руслом Тобола.

Протяженность подводного участка – практически 200 метров. Он проходит на глубине 9 метров под землей, 4 метра – под руслом, чтобы не повредить другие инженерные коммуникации. Энергетики впервые применили технологию горизонтально направленного бурения (ГНБ) под руслом реки Тобол для прокладки линий электропередачи 10 кВ. Это уникальный проект, и опыт проведения данных работ будет применяться теперь и на других технологически сложных переходах через водные преграды при строительстве сетей АО «СУЭНКО».

О том, как ведутся работы, рассказали в Курганских городских электрических сетях:

«Со стороны подстанции «Утятская» при помощи установки ГНБ были проложены футляры для монтажа кабельных линий. Контроль за направлением бурения осуществляет отдельный сотрудник, который на лодке движется по реке параллельно бурению и контролирует, чтобы процесс шел строго по заданному вектору. С другого берега, со стороны Арбинских ОСВ, в технологическое отверстие затягиваются труба и кабель. Он изготовлен из сшитого полиэтилена, срок эксплуатации кабеля - более 50 лет".

Строящаяся кабельно-воздушная линия напряжением 10 кВ обеспечит электроснабжение обновленных компанией «Водный Союз» Арбинских ОСВ. ЛЭП соединит Арбинку и ее резервный центр питания – подстанцию 110 кВ «Утятская». Протяженность линии – 8,8 км.

Сейчас уже полностью установлены железобетонные опоры – 110 шт., разработано более 2 км траншей, смонтировано 12 км кабеля. Начался монтаж самонесущего изолированного провода. Всего энергетики смонтируют более 39 км СИП.

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Метки: СУЭНКО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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