Литовский системный оператор Litgrid приступает к реализации проекта строительства распределительной ПС 330 кВ Дарбенай (Кретингский район Литвы) в рамках подготовки энергосистемы Литвы к синхронизации с энергосистемами Континентальной Европы. ПС 330 кВ Дарбенай будет выполнять роль энергетического узла в энергосистеме Западной Литвы, что, как ожидается, повысит энергетическую безопасность страны в целом, расширит возможности для торговли электроэнергией в балтийском регионе и внесет значительный вклад в рост производства электроэнергии из ВИЭ.

Строительство ПС 330 кВ Дарбенай позволит интегрировать в энергосистему Литвы трансграничное подводное соединение с энергосистемой Польши (Harmony Link) протяженностью 330 км, которое соединит ПС Дарбенай с польской ПС Жарновец, а также обеспечит возможность (через электросетевую инфраструктуру Западной Литвы) перераспределения по всей стране электроэнергии, вырабатываемой шельфовыми ВЭС, суммарной мощностью 1400 МВт. Для подключения Harmony Link к литовской энергосистеме на площадке ПС 330 кВ Дарбенай будет построена преобразовательная подстанция (ППС) мощностью 700 МВт, которая станет третьей ППС, построенной в Литве. Первая ППС – для подключения трансграничного подводного соединения с энергосистемой Швеции (NordBalt) – была построена в Клайпеде, а вторая – для трансграничного наземного соединения с энергосистемой Польши (LitPol Link) – в Алитусе.

К ПС 330 кВ Дарбенай будет также подключен кластер шельфовой ветровой генерации, который планируется построить примерно в 30 км от побережья Паланги. Строительство шельфовых ВЭС будет осуществляться в 2 этапа, в рамках которых будет вводиться в эксплуатацию по 700 МВт мощности шельфовой ветровой генерации. Кроме того, ПС Дарбенай станет отправной точкой магистральных ЛЭП 330 кВ совокупной протяженностью свыше 350 км – от ПС Дарбенай до Круонио ГАЭС, что позволит передавать электроэнергию между Западной Литвой, где быстрыми темпами развивается возобновляемая энергетика и Восточной Литвой, где растет потребление электроэнергии.

Подключение к ПС 330 кВ Дарбенай ЛЭП 330 кВ Дарбенай - Битенай будет способствовать развитию наземной возобновляемой энергетики, а установка в будущем на ПС Дарбенай распределительного устройства (РУ) 110 кВ позволит подключить к литовской энергосистеме больше местных наземных «зеленых» электростанций. Для повышения надежности литовской энергосистемы к северо-востоку от ПС Дарбенай планируется построить ЛЭП 330 кВ Дарбенай - Муша (ввести в эксплуатацию планируется в 2033 г.), ЛЭП 330 кВ Муша - Паневежис (ввести в эксплуатацию планируется в 2032 г.) и расширить Вардувское РУ до трансформаторной ПС (ввести в эксплуатацию планируется в 2033 г). Строительство распределительной ПС 330 кВ Дарбенай планируется завершить к 2025 г.

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