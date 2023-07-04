 

В Курганской области отремонтируют автодорогу за 266,8 млн в Белозерском округе

4 июля 2023, 15:30 385 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Белозерском округе Курганской области к концу ноября отремонтируют автомобильную дорогу от села Белозерское до села Пьянково, сообщает RosTender.info.

ГКУ «Курганавтодор» определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 12 июля, стартовая цена контракта составляет 266,8 млн рублей дорожного фонда области. Итоги подведут в этот же день.

Работы охватят первые 12 километров автодороги. Мероприятия пройдут в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» государственной программы Курганской области «Развитие автомобильных дорог».

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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