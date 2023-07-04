В Белозерском округе Курганской области к концу ноября отремонтируют автомобильную дорогу от села Белозерское до села Пьянково, сообщает RosTender.info.

ГКУ «Курганавтодор» определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 12 июля, стартовая цена контракта составляет 266,8 млн рублей дорожного фонда области. Итоги подведут в этот же день.

Работы охватят первые 12 километров автодороги. Мероприятия пройдут в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» государственной программы Курганской области «Развитие автомобильных дорог».